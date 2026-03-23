La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la nueva Ley de Aguas ha permitido acabar con los privilegios en materia de hídrica.

En el marco del Día Mundial del Agua que se celebró ayer, la jefa del Ejecutivo federal destacó que la nueva Ley de Aguas ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos.

"Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley y el cambio en la Ley de Aguas y la nueva ley de aguas, tuvo entre otras razones, quizás su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua".

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"Se han acabado los privilegios y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos", dijo en conferencia de prensa matutina.

Efraín Morales, titular de la Conagua durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (23/03/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Ley de Aguas corta de tajo el régimen de privilegios: Conagua

En Palacio Nacional, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que la Nueva Ley de agua ha significado un profundo cambio en la materia al privilegiar el derecho humano al consumo de agua.

"Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el período neoliberal y que da pasó a un sistema que privilegia el derecho humano para las y los mexicanos".

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Afirmó que con la nueva Ley de Agua se termina el mercado negro del agua, elimina los cambios esencialmente de agrícola a otros usos con fines de lucro, se termina el acaparamiento , se combate el uso ilegal del agua al dotar con mayores facultades a la autoridad para el cuidado de las aguas nacionales.

El titular de Conagua indicó que con este cambio también hay justicia social al reconocerse los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

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