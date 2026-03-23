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Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia “Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país.
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Nación 08:52 AM
Claudia Sheinbaum informa que le solicitó a Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, atender personalmente el derrame del barco de una empresa en Dos Bocas.
“La empresa tiene que resarcir los daños. Tiene que haber certeza de quién provocó el derrame para las responsabilidades administrativas y penales”, menciona.
Nación 08:50 AM
Sheinbaum confirma que durante la tarde-noche se reunirá con dirigentes partidarios de Morena, PVEM y PT para abordar el tema del Plan B en reforma electoral.
Nación 08:47 AM
Sheinbaum refrenda ayuda humanitaria de México a Cuba
“Estamos en contra del bloqueo [a Cuba], desde principios de los sesenta. Estamos cumpliendo 64 años de estar en contra del bloqueo”, subraya la mandataria federal.
Nación 08:44 AM
Sheinbaum Pardo anuncia que hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla de Cuba.
“Siempre vamos a reivindicar el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación. Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, asegura.
Nación 08:43 AM
Sheinbaum defiende el encuentro de “Comunicadores Independientes” en donde fueron recibidos youtubers en Palacio Nacional, y afirma que a los medios tradicionales “no les gusta” que existan comunicadores alternativos.
Nación 08:37 AM
“¿Cuál es el objetivo? Que la gente decida si seguimos o no seguimos. Mi propuesta es que sea a la mitad del periodo o un año después”, reitera la mandataria federal sobre la revocación de mandato.
Descarta que hablar sobre la revocación sea similar a hacer campaña por un partido político, como Morena.
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Nación 08:30 AM
La presidenta Sheinbaum destaca que durante su encargo como jefa de Gobierno los homicidios y delitos de alto impacto bajaron en 50% entre 2018 y 2023.
Resalta que, en ese momento, su equipo estaba conformado por la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, y el titular de la SSC CDMX, Omar García Harfuch. “Somos el mismo equipo ahora, pero reforzados”, menciona.
Nación 08:24 AM
La mandataria federal destaca que Ernestina Godoy tiene un plan de trabajo para fortalecer la FGR y su vínculo con las fiscalías estatales, el cual será presentado en el mes de abril.
“Ernestina Godoy está haciendo un excelente trabajo al frente de la Fiscalía”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 08:13 AM
“El recurso del pago del agua ya no se queda en unos cuantos; ya se regresa en obra pública para el beneficio de todos”, destaca la presidenta Sheinbaum sobre la nueva Ley de Aguas.
Nación 08:06 AM
Sheinbaum realiza entrega de títulos de concesión a municipios de Baja California
La presidenta Claudia Sheinbaum realiza la entrega de títulos de concesión a municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada, derivado de las reformas de la Ley de Aguas Nacionales.
“Este espacio es el mejor ejemplo de lo que significa la transformación. Recuperamos lo que estaba perdido para devolverlo a las familias tijuanenses”, dice vía enlace la gobernadora Marina del Pilar.
Nación 07:59 AM
Efraín Morales informa que una “refresquera muy famosa” tiene 18 títulos de concesión con una diferencia de 2 millones 842 mil metros cúbicos que no registran pago alguno.
“Esa Ley de Aguas que existía antes la hizo Salinas de Gortari en 1992. Ahí se permitió comercializar el agua, convertir el agua en mercancía. Luego Fox dio muchísimos títulos de concesión, Calderón dio muchísimos títulos de concesión y Peña”, dice la presidenta Sheinbaum.
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Nación 07:51 AM
La familia Calzada en Querétaro, del diputado federal priista Mario Calzada Mercado, concentra 628 mil metros cúbicos de agua en cinco títulos, advierte el director de Conagua.
Nación 07:47 AM
Efraín Morales, director de Conagua, anuncia acciones incluidas en la Nueva Ley General de Aguas para terminar con “los privilegios” en el uso de este líquido, como eliminar transmisiones entre particulares, cambios de uso y detener el acaparamiento.
Nación 07:45 AM
Profeco recomienda utilizar la remesadora Finabien, con un beneficio de casi 400 pesos más por utilizar sus servicios.
Nación 07:41 AM
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección “Quién es quién en los precios”.
Informa que el precio promedio nacional de la gasolina está en $23.67, con una participación de al menos 11 mil 259 estaciones de servicio, es decir, un 90% de cumplimiento.
Nación 07:34 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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