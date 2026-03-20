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En el marco de la , la presidenta aseguró que los banqueros expresaron su confianza al gobierno federal tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en 2024.

“Dijeron que va muy bien, tuvimos una reunión con los principales bancos antes de entrar a la convención. Lo dijo Emilio Romano en su discurso que cada vez sienten mayor certeza en la Corte y en el Poder Judicial. Lo que ellos piden es que haya más especializados en asuntos mercantiles, esa es su solicitud que ya tendrá que revisarlo el Poder Judicial”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria indicó que los banqueros afirman que el Poder Judicial actual está funcionando muy bien, a pesar de que previo a la reforma judicial, externaron su preocupación por los cambios propuestos.

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Asimismo, Sheinbaum Pardo explicó que se buscarán todos los mecanismos para ampliar el crédito a pequeños negocios, y aumentar el financiamiento del PIB del 38 al 48%, pues muchas veces, comerciantes solicitan créditos a bancos y se les son negados.

“Muchas veces se dice que el gobierno invierte poco en infraestructura y hay poca inversión. Pues sí, pero también hay poco crédito para que pueda ampliarse la inversión en México, sobre todo el pequeño y mediano comercio (...) no puede ser, tiene que haber acceso al crédito de la pequeña empresa”, reconoció al mostrar una gráfica de PYMES de países Latinoamericanos.

Por otro lado, lamentó que hay pocas mujeres en direcciones de bancos y del sector empresarial, por lo que destacó que se debe fortalecer la participación de mujeres en todos los sectores, desde las Fuerzas Armadas, la medicina y la ciencia. Así como la instalación de un sistema de cuidados.

“Hoy tenemos a la primera gobernadora del Banco de México, Victoria y ayer se premiaron a tres mujeres por primera vez, se otorgaron los premios de la Asociación de Bancos de México a tres mujeres destacadas y todo esto siempre ayuda el reconocimiento de la mujer”, detalló la Jefa del Ejecutivo.

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