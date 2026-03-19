Cancún, Q. Roo.- Al presidir la 89 Convención Bancaria bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los banqueros que aumenten el crédito.

“Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más”, dijo.

La presidenta mostró tres gráficas donde se compara a México con Colombia, Perú, Brasil y Chile, y en las tres nuestro país está por debajo del promedio. Las láminas corresponden a créditos a pymes, al sector corporativo no financiero y razón de crédito.

La fuente es el Fondo Monetario Internacional.

Por ello, la mandataria celebró el anuncio que se hizo en la convención, de justamente aumentar el crédito, del 38% al 45% del PIB.

“Nos vamos con una buena noticia que es el compromiso de la banca en México”, dijo.

Como “una gran noticia”, la Mandataria federal dijo ante banqueros que este miércoles iniciaron las negociaciones del T-MEC.

“Ciertamente no son las condiciones que teníamos hace dos años, pero como dije: ´somos positivos´ y creo que hay que ser positivos, y si trabajamos juntos siempre vamos a salir adelante”, declaró.

“Habrá temas en los que no estamos de acuerdo, , no importa, somos un país democrático y qué bueno que haya temas en los que no estamos de acuerdo, pero lo importante es en los que sí estamos de acuerdo, pero lo importante es en los que sí estamos de acuerdo”, agregó.

En su discurso ante los hombres y mujeres de negocios, Sheinbaum Pardo admitió que “nos falta crecer”, pero generando bienestar. “Y a eso le llamamos prosperidad compartida; bienestar y sustentabilidad”.

Para “crecer desde el gobierno”, mencionó inversiones mixtas; nuevos esquemas de Nacional Financiera; la digitalización; el impulso a las cadenas productivas, y los incentivos para la inversión.

Resaltó además la simplificación del uso de CoDi para que la gente la pueda usar de manera sencilla, lo que significará cero comisiones. También el pago de las gasolinas y las casetas de manera digital

Sheinbaum declaró que “estamos viviendo momentos difíciles en el mundo” que impactan no solo a los países de Medio Oriente, sino de todo el mundo, combinado con otros factores, pero “en cualquier momento hay que ser optimistas”.

Entre otras, la presidenta Sheinbaum mencionó razones para ser optimistas en el país:

Porque en seis años disminuyó la pobreza en 13.5 millones de personas mexicanas; el peso está fuerte; la inflación está controlada; hay un mercado interno sólido que podría ser mayor; los programa de Bienestar que permiten la calidad de vida de las personas mexicanas; porque hay estabilidad política; y disminución de los índices de inseguridad con la reducción de los homicidios dolosos en 44%.

Mira aquí la intervención de la Presidenta:

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