El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que existen “puntos de vista diferentes” en entre el PT y Morena, con respecto de la iniciativa presidencial en materia electoral, denominada Plan B.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder petista sostuvo que la reforma, tal y como está redactada en su apartado sobre revocación de mandato, genera riesgos de inestabilidad.

“No hay inconformidad, lo que hay es un punto de vista diferente, y ese punto de vista diferente está en que para nosotros empatar la elección de la revocación de mandato con la elección tiene dos problemas: Uno, que nos parece un problema de Estado, porque pones la posibilidad de que la presidencia de la República pueda ser de tres años, entonces, ¿el día que inicia su mandato se inicia la campaña para sacarlo en los tres años? O sea, ese es el riesgo, te genera inestabilidad, y más en esta circunstancia que tenemos ahorita de carácter internacional”, explicó.

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La segunda cosa que les preocupa, puntualizó, es que meter a la presidenta en la boleta electoral, sí implica que haya campaña a favor del partido en el poder (Morena).

“No hay duda de que si va en el día de la jornada y se le permite que haga campaña y promoción para defender su proyecto o su mandato (a la presidenta), pues se identifica con el partido que esté, y ese partido que esté es el que va a salir beneficiado”, declaró.

Reginaldo Sandoval, dijo que pese a los puntos de vista diferentes, la dirigencia del PT sostuvo que la determinación inmediata quedará a cargo de las y los senadores de la república.

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“Lo que nosotros compartimos es lo que determina la dirigencia nacional, y ayer se determinó que dejáramos en manos del Senado la reflexión y el análisis de la iniciativa y que fuéramos reflexionándola para ver qué se determina, pero en ellos está esa tarea”, indicó.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, adelantó que ellos sí apoyarán la propuesta tal y como está redactada.

“Lo vamos a acompañar, estamos listos para que se voten el Senado de la República y acompañar a nuestra presidenta, y si se diera el caso de un ejercicio de revocación de mandato en el tercero, cuarto año, estamos seguros que va a tener un respaldo ciudadano total nuestra Presidenta. Al 100% Estamos al 100 con ella”, concluyó.

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cdm