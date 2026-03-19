El coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confía en que el PT y el PVEM sostengan el apoyo al Plan B que expresaron sus dirigencias el fin de semana pasado.

“Tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo, de los tres partidos, se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República”, comentó previo a la sesión ordinaria de hoy, en San Lázaro.

Sin embargo, como sucedió con la primera propuesta de reforma electoral que fue desechada, dijo que los aliados de Morena decidirán al final si votan a favor o no.

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“Los tres hicieron fe de que estarían juntos, yo estuve como testigo, y también el coordinador de la mayoría del Senado, y firmamos como testigos; sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión, todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte”, expresó.

Cabe recordar que PT y PVEM se manifestaron en contra de la primera iniciativa de reforma electoral, porque afectaba la representación proporcional de los partidos, pero al final 12 diputados del Verde y uno del PT votaron a favor.

Monreal también se refirió a las modificaciones de la revocación de mandato, incluidas en el llamado Plan B, para que la presidenta Claudia Sheinbaum haga campaña.

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“En Suiza, en Estados Unidos, incluso en América Latina, esta institución de revocación de mandato existe, y el hecho de que el titular del Ejecutivo sometido a la revocación tenga voz, no es extraño. En Estados Unidos, el propio presidente de la República hace campaña para sí, y algunos estados también hacen campaña en revocación de mandato; el titular del órgano al que está sometido a revocación de mandato”, explicó.

PT pide que se precise fecha de revocación y que partidos también llamen al voto

Dirigentes y senadores del Partido del Trabajo informaron que siguen analizando el contenido del llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual es ambiguo en muchos temas, por lo que llamaron al Ejecutivo Federal a precisar la fecha de la realización de la llamada revocación de mandato y no dejarla abierta a junio del 2027 o 2028.

Alejandro González Yáñez, senador del PT, dijo que están analizando la iniciativa presidencial junto con Morena para analizar el tema de la ratificación de mandato. “Ahí está impreciso, por lo que se tiene que hacer una redacción más puntual y eso es lo que se está conversando”.

En entrevista dijo que lo están sugiriendo es que en la redacción de la iniciativa sea más precisa, más contundente y a partir de eso darán una postura final.

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A pregunta expresa si el PT prefiere que la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum se realice hasta el 2028, comentó que lo buscan es que no se una redacción “tan ambigua”, pero eso le corresponde al proponente.

Cuestionado sobre si en la iniciativa se establece que la revocación se realice junio del 2027, el senador petista dijo que en caso tomarán una decisión “todo el grupo parlamentario del PT y toda la dirección nacional”.

Respecto a la posibilidad, que viene en la iniciativa, de que la Presidenta haga promoción en la revocación de mandato, “pero es ambiguo si los partidos pueden o no hacer esa promoción. Ahí hace falta precisar la redacción”.

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Por su parte, la senadora del PT, Liz Sánchez, dijo sobre el tema de la revocación de mandato “no podemos es quedarnos en desventaja los partidos minoritarios sobre un partido mayoritario, creemos que debe de haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos, entonces esperemos, y además estamos a favor, claro está de que el pueblo quita, el pueblo pone, claro que sí estamos a favor de eso”.

“Sólo hay que, a final de cuentas, equilibrar el hecho de las fechas para que no haya algún vicio o algo por el estilo como tal”, apuntó.

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