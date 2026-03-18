La iniciativa del llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum y que incluye la revocación de mandato en junio del 2027 o 2028, será revisada para que la titular del Ejecutivo Federal no pueda hacer llamados al voto, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina.

Entre lo ajustes al interior de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, de acuerdo con el senador por Morena, está impedir cualquier interpretación que permita a la titular del Ejecutivo convocar al voto en la revocación de mandato y redefinir los límites en el número de regidores para evitar excesos en los ayuntamientos.

En entrevista, informó que las comisiones dictaminadoras serán convocadas el próximo lunes para analizar el documento, el cual —anticipó— no será aprobado en sus términos originales.

Lee también “1988, el año en que ganó Cárdenas”; la dedicatoria de Claudia Sheinbaum en su tesis de licenciatura al fundador del PRD

Cantón Zetina, apuntó: “Se le va a mover una coma, un punto y muchas palabras. (…) No se puede convocar a que ella llame al voto, pero ella puede decir la importancia de lo que es el proceso, pero es muy diferente a que ella lo haga cuando tiene un nivel de popularidad tan importante”.

Comentó que, en todo caso, lo que podría permitirse es que la mandataria se pronuncie sobre la importancia del proceso, pero sin intervenir en la orientación del sufragio ciudadano.

La intención, subrayó, es evitar ventajas indebidas y garantizar que el ejercicio conserve su carácter democrático y equitativo.

Lee también Llega exposición de balones artesanales al Senado; productores indígenas acusan “invasión de balones chinos”

Otro de los ejes de modificación será el artículo relacionado con la integración de los cabildos municipales, donde la redacción actual podría generar efectos contrarios al objetivo de austeridad.

Al respecto, dijo que se busca establecer un mínimo de siete regidores —como plantea la iniciativa— podría obligar a municipios que hoy tienen menos integrantes a incrementar su número, elevando el gasto público en lugar de reducirlo.

Por ello, se buscará redefinir los parámetros para evitar tanto el crecimiento innecesario de regidurías como los excesos actuales en algunos ayuntamientos.

“Hay cabildos que tienen hasta 19 regidores, con prestaciones impresionantes”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr