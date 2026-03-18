Productores y artesanos indígenas de Guerrero presentaron una exposición de balones hechos a manos en el Senado para buscar visibilizar la calidad de los mismos, solicitaron a legisladores y a la Federación Mexicana de Futbol el buscar espacios de promoción y venta durante el Mundial 2026.

En el marco de la exposición “Artesanía y pasión futbolera, el balón de Chichihualco es tradición”, expusieron que desde 1966 se dedican a la fabricación a mano de la esféricas, pero las importaciones chinas y las grandes marcas que acaparan la Liga MX han llevado su actividad a la casi desaparición.

La senadora por Guerrero, Beatriz Mójica, promotora de la invitación, se comprometió a buscar que la Femexfut y otras instancias de gobierno mexicano, como la secretaría de Economía, apoyen a los productores de balones y buscará que durante el Mundial de Futbol 2026 se conozca, entre lo aficionados extranjeros y nacionales la calidad de este producto.

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“Son talleres familiares que se dedican a esto y que es el sustento pues de mucha gente. Se está buscando que tengan visibilidad en el Mundial, que sepan las dependencias, fundaciones, diversos actores, digamos sociales que hacen actividades en torno al fútbol, para buscar rescatar esta actividad, este pueblo que vive de los balones”, apuntó.

Productores y artesanos indígenas de Guerrero presentaron una exposición de balones hechos a manos en el Senado (18/03/26). Foto: Especial

Cándido Alarcón, productor de balones artesanales en Chichihualco, Guerrero, dijo que hasta hace unos años había más de 60 talleres familiares en el pueblo y que ahora sólo sobreviven 15. “La invasión de balones chinos nos acabó. Coser y vender un balón para nosotros significa comer”.

Dijo que la calidad de estos balones cosidos a mano es igual a la de las marcas premium, pero a un costo mucho menor y la prueba es que sus balones fueron usados en el pasado por la Liga MX.

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Jorge Antonio Romero, de la Femexfut, reconoció la importancia de los productores artesanales de balones y que son muy alta calidad. “Que más quisiéramos que estos balones se convirtieran en los oficiales, desafortunadamente que son procesos que están y decisiones que están más allá de la Federación Mexicana de Fútbol son procesos muy complejos”.

Los productores fueron recibidos en el pleno en la sesión ordinaria y obsequiaron balones a los senadores presentes.

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