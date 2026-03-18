La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó cuando era una estudiante de 26 años un apartado de su tesis de Licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para reconocer el “triunfo” de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en las elecciones federales de 1988, cuando el ingeniero compitió contra el priista Carlos Salinas de Gortari.

En su trabajo de grado, titulado “Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural”, la entonces egresada de la Máxima Casa de Estudios utilizó un espacio de su portada para respaldar políticamente al que fue candidato a la presidencia por el Frente Democrático Nacional (FDM):

“Claudia Sheinbaum Pardo. Facultad de Ciencias, UNAM. México, D.F., noviembre-diciembre de 1988 (año en que ganó Cárdenas)”, se lee en la tesis de la hoy Mandataria Federal.

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Mención a Cuauhtémoc Cárdenas en la tesis de Licenciatura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

La caída del sistema en la elección de 1988

El triunfo del priista fue sumamente cuestionado, debido a que en ese entonces no existía un organismo electoral independiente al gobierno Federal que organizara las elecciones y contabilizara los votos. El encargado de dicho proceso era la Comisión Federal Electoral (CFE) y su presidente el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

El 6 de julio de 1988, día de la elección, millones acudieron a emitir su voto. El nivel de participación fue de 50.4% y, sin embargo, el resultado de las elecciones de presidente de la República, senadores y diputados no se dio a conocer esa misma noche, sino hasta una semana después, lo que despertó mucha incertidumbre a nivel nacional.

Los primeros resultados debían comenzar a aparecer en las pantallas del Registro Nacional de Electores hacia las 19:00 horas del 6 de julio, pero eso no sucedió. Uno de los comisionados ante la CFE informó que el sistema de cómputo se había “caído” y que el presidente de esta había alistado una reunión con la Secretaría Técnica para corregir la falla a la brevedad.

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Jorge de la Vega Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ya había proclamado el triunfo de Salinas: “México triunfó y dio a Carlos Salinas de Gortari una victoria contundente, legal e inobjetable”, dijo.

Tras aquella jornada electoral, Salinas de Gortari declaró sentirse convencido del triunfo de su partido: “El mundo tendrá que reconocer este ejemplo que dieron los mexicanos en esta jornada democrática, al acudir a las urnas y conservar la paz y la tranquilidad”, comentó el 7 de julio de ese año.

En días posteriores, cuando se discutía la legitimidad y validez de la elección, la candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Rosario Ibarra de Piedra, reconoció que la mayoría de los votos habían sido emitidos a favor de Cárdenas Solórzano.

Por otro lado, el candidato panista, Manuel Clouthier, declaraba en esos mismos días que no sabía quién había ganado la elección, pero que “no habían sido ni Salinas ni él”.

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Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra y Manuel Clouthier durante un mitin para protestar por el resultado de la elección de julio de 1988. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum Pardo, opositora del “fraude electoral” de 1988

Poco después de renunciar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para buscar la Presidencia, Sheinbaum Pardo como candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció como un hombre que marcó la historia de nuestro país por “construir una alternativa democrática frente al neoliberalismo en 1988”.

Aseguró que ese año hubo un fraude electoral en su contra que suscitó grandes movilizaciones de resistencia y marcaron la lucha por la democracia y la justicia en la República Mexicana.

“Le agradezco que haya compartido con nosotros un tiempo con su familia en la casa de Jiquilpan, donde nació un grande de todos los tiempos, el presidente Lázaro Cárdenas del Río”, publicó una fotografía con el ingeniero Cárdenas en su cuenta de X en mayo de 2024.

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La Presidenta, opositora férrea del “fraude electoral” de 1988, ha reiterado que no se debe olvidar la historia del país: “No podemos olvidar que jóvenes fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas por un gobierno autoritario; no debemos olvidar el fraude electoral de 1988 y el de 2006; el desafuero, no olvidemos la guerra contra el narco; de cómo cerraron el derecho a la educación a millones de jóvenes”, ha asegurado en distintas ocasiones en sus canales oficiales.

Por lo tanto, ha exhortado a la gente, en especial a los jóvenes, a no olvidar para “nunca regresar a ese pasado”.

Claudia Sheinbaum Pardo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en noviembre de 2018. Foto: Especial

Pemex anuncia Comisión encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas

Este miércoles, Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, anunció la creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo” que será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria, con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones.

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