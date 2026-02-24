En el marco de la reforma electoral, el fundador del PRD y presidente de la Fundación para la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hizo un llamado a “abrir muchos diálogos” entre la sociedad civil, el gobierno federal y quienes tienen punto de vista distintos.

“Hay que cuidar, y cuidar mucho, que las diferencias que tengamos no se vuelvan enemistades. Me parece que por ahí debe ir el diálogo”, expresó el ingeniero durante la presentación de su libro “Por una democracia progresista” en la Feria Internacional del Libro (FIL) en el Palacio de Minería este martes.

Durante su intervención, Cárdenas Solórzano expresó que el valor fundamental de la democracia es la igualdad: ante la ley, la sociedad y las oportunidades, por lo que pidió centrar el esfuerzo en ese punto.

“La democracia electoral es fundamental. El respeto al voto es fundamental en cualquier sociedad que podamos realmente calificar de democrática. Nos falta mucho para avanzar en materia de igualdad”, dijo.

El también exgobernador de Michoacán señaló que en los comicios, desde 1997 hasta la actualidad, los votos se han contado bien porque “no ha habido, hasta dónde yo recuerde, ninguna protesta porque los votos se hayan contado mal”.

Sin embargo, advirtió que prevalecen reclamos sobre dinero indebido en las elecciones e intromisión de funcionarios tratando de inclinar los procesos en favor de sus intereses, problemáticas que, reconoció, necesitan de una solución.

En materia educativa, Cuauhtémoc Cárdenas hizo un llamado a universalizar los ciclos obligatorios pues, afirmó, la cobertura de prescolar cayó del 72% al 63% y la de media superior del 84% al 74%, entre 2018 y 2024.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingeniero civil, exsenador de la República y presidente de la Fundación para la Democracia, durante la presentación de su libro “Por una democracia progresista” en la FIL Minería este 24 de febrero de 2026. Foto: Especial

La presentación del libro también contó con la presentación del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, y la magistrada Claudia Valle Aguilasocho.

Bátiz García expresó que una democracia progresista es aquella en la que las personas pueden confiar en que su voto será respetado, sin necesidad de salir a la calle a defenderlo.

Por otro lado, Valle Aguilasocho resaltó que Cárdenas Solórzano concibe la democracia con un “enfoque profundamente social”, porque hace un llamado en su libro a cortar brechas, generar inclusión, reconocer valor de hombres y mujeres y reconocer pluriculturalidad de México.

