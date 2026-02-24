El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que no es momento para impulsar una reforma electoral en México, al considerar que el país enfrenta una crisis de seguridad y gobernabilidad que debería ser la prioridad del gobierno federal.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador recalcó que su partido votará en contra de cualquier iniciativa que “destruya el sistema democrático” y advirtió que no respaldará una propuesta que tenga “tintes dictatoriales”, que afecte la representación proporcional, el financiamiento público transparente o la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

“¿Quién puede pretender hoy una reforma electoral cuando los temas de México son otros?”, cuestionó. “El país está ardiendo, el país se cae a pedazos”, enfatizó.

El dirigente priista dijo que la discusión electoral es inoportuna frente a la situación de violencia que vive el país.

Señaló que desde 2018 la estrategia de seguridad ha sido fallida y responsabilizó al gobierno federal de permitir el avance del crimen organizado, aunque reconoció la labor de las fuerzas armadas y pidió que se rinda homenaje a los elementos caídos en cumplimiento de su deber.

“La responsabilidad del Estado mexicano es garantizar paz, armonía y tranquilidad”, afirmó.

El senador priista alertó que la eventual reforma podría incluir modificaciones como adelantar la revocación de mandato a 2027 o realizar ajustes que, en su opinión, beneficiarían electoralmente al partido en el poder y advirtió que cualquier fuerza política que acompañe una iniciativa que debilite la democracia, estaría “arrodillada” ante el gobierno.

En ese sentido, afirmó que el PRI mantendrá una postura “firme y clara” en defensa del sistema de partidos y de la competencia electoral.

Insistió en que el país necesita enfocarse en resolver la inseguridad, fortalecer el sistema de salud y atender las necesidades sociales, antes que abrir un debate electoral.

“No debemos estar pensando en tintes y momentos electorales que nada ayudan al país”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el PRI dará el debate en las cámaras y en el ámbito público, pero adelantó que no respaldará ninguna reforma que represente un retroceso democrático.

em/bmc