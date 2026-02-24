El Pleno de la Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, una para reformar las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, y otra para expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía.

La primera tiene como finalidad proteger los derechos de las personas que se dedican al doblaje, principalmente por el uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial (IA) y la consecuente salvaguarda de sus derechos laborales.

Asimismo, adecúa la ley autoral para posibilitar la aplicación de la Ley General de Mecanismos Alternativas de Solución de Controversias, ampliando las posibilidades de solución y acuerdos para las personas creadoras, intérpretes y ejecutantes, antes de someter sus controversias a procedimientos seguidos en forma de juicio.

Propone imponer multa, por el equivalente de mil a 5 mil Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta, sin que su monto exceda del doble del máximo.

Por otra parte, la iniciativa que plantea expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía, tiene el objetivo de fomentar y regular la producción, distribución, difusión y promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales.

La Ley Federal de Cine y el Audiovisual moderniza la Ley Federal de Cinematografía de 1992 con un enfoque de derechos culturales, inclusión social y libertad creativa. Amplía su alcance al ecosistema audiovisual contemporáneo, incluyendo a las obras audiovisuales y a las plataformas digitales de video bajo demanda, para garantizar el acceso a la cultura al promover los medios para su difusión y desarrollo de la cultura con pleno respeto a la libertad creativa, y reafirmar el compromiso del Estado con el fomento al cine y el audiovisual.

Incorpora principios transversales y mecanismos de planeación y rendición de cuentas, y responde a los retos actuales con certeza jurídica y propuestas equilibradas alineadas con los compromisos internacionales de México.

Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Cultura y Cinematografía y a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

