La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un llamado a los niños y jóvenes para que recuerden que la Bandera Nacional “ha sido testigo de cada batalla, cada sacrificio y cada victoria que nos hizo y nos hace patria y nos hace nación”.

Durante la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera realizada en Campo Marte, donde estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, representantes de las Fuerzas Armadas y estudiantes, la Mandataria federal sostuvo que el lábaro patrio es mucho más que un símbolo, pues representa una “narrativa histórica condensada en tela”, en la que convergen el pasado indígena, la lucha independentista y la construcción de la República.

Dirigiéndose especialmente a niñas, niños y jóvenes presentes, afirmó que al sostener la bandera “no están levantando solo un símbolo, están levantando el corazón entero de la patria”.

“Desde la grandeza ancestral de nuestras culturas milenarias, esta bandera ha sido testigo de cada batalla, cada sacrificio y cada victoria que nos hizo y nos hace patria y nos hace nación”, reiteró.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo hizo un recorrido por los principales episodios históricos vinculados a la enseña nacional. Recordó que en 1810, Miguel Hidalgo y Costilla tomó como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe al iniciar la Guerra de Independencia, acto que calificó como profundamente simbólico al articular la idea de una patria distinta a la Nueva España.

También evocó la consumación de la Independencia en 1821 con el Ejército Trigarante encabezado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, cuando se formalizó la bandera tricolor con los colores verde, blanco y rojo, inicialmente asociados a las tres garantías: religión, independencia y unión. Posteriormente, destacó la instauración de la República en 1823, cuando se retiró la corona del águila para subrayar el nuevo sistema republicano.

La Presidenta hizo referencia a la Batalla de Chapultepec de 1847 y a la figura de Juan Escutia, uno de los llamados Niños Héroes, cuya leyenda lo sitúa envolviéndose en la bandera para evitar que cayera en manos del invasor.

"Más allá del debate histórico, el símbolo es muy poderoso e inmortal”, expresó.

Asimismo, mencionó la victoria del 5 de mayo de 1862 y la posterior restauración de la República encabezada por Benito Juárez, quien al entrar triunfante a la capital en 1867 reivindicó el carácter republicano del país y pronunció la frase: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Sheinbaum también recordó la Marcha de la Lealtad de 1913, cuando el presidente Francisco I. Madero salió del Castillo de Chapultepec rumbo a Palacio Nacional para defender la legalidad de su gobierno, y subrayó que fue durante el mandato de Lázaro Cárdenas del Río cuando el 24 de febrero fue declarado oficialmente Día de la Bandera.

La jefa del Ejecutivo destacó el significado del escudo nacional: el águila real devorando una serpiente sobre un nopal, imagen que remite a la fundación de México-Tenochtitlan y simboliza la capacidad del pueblo mexicano de florecer ante la adversidad.

Subrayó que el verde representa la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la memoria de quienes dieron su vida por México.

La ceremonia concluyó con vivas a México y a la Bandera Nacional, en un acto que combinó honores militares y un llamado a la unidad y al orgullo por la historia del país.

Antes, la mandataria federal entregó el estandarte a escuelas secundarias y de nivel medio superior de la Ciudad de México que asistieron al evento.

“Vengo en nombre de México a encomendarles a su patriotismo esta Bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de nuestro territorio y principalmente la soberanía nacional”, dijo ante estudiantes y profesores.

