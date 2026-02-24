Más Información

Londres. La capacidad de para sostener la en “no muestra signos de debilitamiento” mientras aumenta la amenaza sobre el resto de Europa, advirtió este martes el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en inglés) al presentar su informe anual Balance Militar 2026.

“Hay pocos indicios de que Rusia pierda fuerza en su quinto año de conflicto y la amenaza para el continente está creciendo”, afirmó el director del IISS, Bastian Giegerich, al cumplirse cuatro años de la de la antigua república soviética.

El uso continuado de “misiles de crucero, balísticos y drones de ataque unidireccional” ha intensificado la presión sobre las ucranianas y demuestra la capacidad rusa “de proyectar poder militar a grandes distancias”.

Militares ucranianos en un lugar no revelado de la región de Donetsk. Foto: EFE
Incluso sistemas básicos como el dron Geran-2 -versión modernizada del Shahed-136 iraní- pueden “alcanzar objetivos en todo el continente” con un radio de hasta 2 mil kilómetros, apuntó.

Giegerich destacó que esta situación subraya la necesidad de que la OTAN aumente la inversión en , sistemas antidron y capacidades de ataque profundo.

En términos financieros, el IISS calcula que Moscú destinó en 2025 unos 186 mil millones de dólares a defensa, equivalentes al 7.3% del , frente al 6.7% del año anterior.

Guerra en Ucrania. Foto: EFE
Aunque el creció solo un 3% en términos reales -muy por debajo del 56.9% registrado en 2024-, desde 2021 “se ha triplicado”.

La guerra sigue imponiendo costes importantes a Rusia, pero el banco central ha logrado “mantener operativa la maquinaria bélica”, afirmó el experto.

En opinión del prestigioso centro de estudios, si la producción y el equipamiento continúan al mismo ritmo, el país podría cerrar de aquí a 2030 las brechas entre sus y las requeridas para una nueva estructura ampliada.

Por su parte, Ruben Stewart, investigador principal para guerra terrestre del IISS, consideró que Europa dispone de recursos suficientes para hacer frente a “si se analizan puramente los números”, aunque advirtió de carencias específicas y “problemas de coordinación política”.

“Si uno observa solo las cifras -brigadas, carros de combate o sistemas de artillería-, probablemente bastarían para equilibrar a Rusia”, dijo a EFE tras la presentación en .

Una fotografía tomada de un vídeo distribuido el 18 de noviembre de 2025 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra a un militar ruso disparando un obús autopropulsado ruso Malva de 152 mm montado sobre camión hacia posiciones del ejército ucraniano en una ubicación no revelada de Ucrania. Foto: EFE
Sin embargo, Stewart señaló que en áreas como inteligencia, vigilancia y reconocimiento () y en la capacidad de atacar objetivos en profundidad, Europa aún depende de Estados Unidos, lo que “limita su autonomía operativa frente a Rusia”.

A su juicio, la principal vulnerabilidad europea es política. “La mayor debilidad es la incertidumbre sobre la reacción de ante un incidente tipo Artículo 5 (compromiso de defensa mutua)”, indicó.

Aunque el apoyo estadounidense “sigue presente” y no se ha reducido personal ni material desplegado, “esa incertidumbre debilita la confianza en la alianza”, concluyó.

