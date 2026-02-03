Kiev/Moscú.- Después de solo cuatro días sin ataques a las centrales y subestaciones eléctricas de Ucrania, Rusia puso fin a una breve tregua energética con un ataque en el que empleó un número récord de misiles de trayectoria balística que volvió a dejar sin luz y calefacción a cientos de miles de ucranianos cuando las temperaturas caían de los 20 grados bajo cero.

El bombardeo es uno de los más masivos lanzados por las fuerzas del Kremlin en los últimos meses y tiene lugar antes de que comience este miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) la segunda ronda de contactos trilaterales entre ucranianos, rusos y estadounidenses para poner fin a la guerra.

La tregua como oportunidad para acumular misiles

En una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, reprochó a Rusia que haya "despreciado de nuevo los esfuerzos de los estadounidenses".

Acusó a Moscú de aprovechar la tregua energética que declaró a propuesta de EU el pasado jueves para posponer los ataques previstos y acumular una gran cantidad de drones y misiles con los que atacar en la noche más fría que ha registrado en lustros Ucrania.

Según dijo el líder ucraniano, la tregua debía haber durado como mínimo hasta la celebración de la próxima ronda de contactos en Abu Dabi, y pidió "consecuencias" para Rusia por haber vuelto a atacar la infraestructura energética antes de las nuevas reuniones.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso justificó el ataque como una respuesta a supuestos ataques ucranianos contra objetivos civiles en territorio ruso.

El Kremlin había asegurado el lunes que se había comprometido a suspender los ataques a la energía en Ucrania sólo hasta el pasado domingo, 1 de febrero, cuando en un principio estaba prevista la continuación de los contactos de Abu Dabi.

Zelenskiy dijo que no fue Ucrania la que aplazó las reuniones a este miércoles y jueves, dando a entender que no comenzaron el domingo debido a la postura de Rusia.

Según el parte del Ministerio de Defensa ruso, además de infraestructuras energéticas el bombardeo ruso nocturno alcanzó objetivos del complejo militar industrial de Ucrania.

Zelensky dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada

Pese a que considera que el Kremlin incumplió sus promesas al presidente estadounidense, Donald Trump, con este ataque, Zelensky explicó que Ucrania -que se sumó de inmediato a la tregua energética- seguirá aceptando las medidas de desescalada que propongan los emisarios de Washington en las reuniones trilaterales en Abu Dabi.

"Sin duda, nosotros apoyaremos pasos de desescalada si hay propuestas de este tipo por parte de los estadounidenses", dijo Zelensky en compañía del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien visitó Kiev horas después de que Rusia reanudara los ataques contra el sistema energético ucraniano.

Por su parte, Rutte calificó de "muy mala señal" para la paz este último ataque ruso, y explicó que se comprometió con Zelensky a hacer todo lo posible para que el mayor número posible de países de la Alianza contribuyan a reforzar las defensas aéreas ucranianas.

Tanto Rutte como Zelensky destacaron la importancia de los misiles y sistemas Patriot, los únicos capaces de interceptar misiles balísticos rusos.

Rutte anunció una reunión de la coalición de países que ayudan militarmente a Ucrania que tendrá lugar la semana que viene y estará centrada en obtener nuevos sistemas y misiles Patriot para Kiev.

Ocho regiones de Ucrania atacadas

Los 450 drones y más de 70 misiles empleados por Rusia en el ataque fueron dirigidos contra ocho regiones de Ucrania y provocaron daños en varias plantas térmicas y termoeléctricas que funcionaban exclusivamente para suministrar calefacción a los habitantes de las urbes ucranianas de Kiev, Járkov y Dnipró, según explicó el ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, en sus redes sociales.

"Dejaron de forma deliberada sin calefacción a cientos de miles de familias, niños incluidos, en las condiciones de invierno más duras, con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero", dijo Shmigal, que pidió que no queden impunes "todos los rusos" implicados en la planificación y la ejecución de un ataque "llevado a cabo con la intención clara de infligir sufrimiento masivo al pueblo ucraniano".

Una nueva reunión de Ramstein

Durante su visita a Kiev, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se comprometió con Zelenski a hacer todo lo posible para que los Estados miembros de la Alianza Atlántica con voluntad y disposición de ayudar a Ucrania se movilicen para encontrar nuevos sistemas y misiles antiaéreos Patriot para enviarlos a Ucrania.

Rutte explicó que dos tercios de los integrantes de la OTAN ya contribuyen con dinero a la iniciativa que permite adquirir estos misiles y otros tipos de armamento en EE.UU. para reforzar al Ejército ucraniano.

El secretario general de la OTAN destacó que estas gestiones deben hacerse lo más rápido posible para que Ucrania pueda defenderse con garantías de nuevos ataques, y explicó que la coalición de países que apoyan militarmente a Kiev -conocida popularmente como Grupo Ramstein por la base militar estadounidense en la que empezaron reuniéndose sus integrantes- celebrará la próxima semana una reunión para reforzar las defensas aéreas ucranianas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc