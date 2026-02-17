Más Información
Ginebra/Kiev. Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EU comenzaron este martes en la ciudad suiza de Ginebra una tercera ronda de sus contactos trilaterales para buscar un acuerdo de paz, según informó en su cuenta de Telegram el negociador ucraniano Rustem Umérov.
El enviado ucraniano anunció que en el orden del día hay “cuestiones de seguridad y humanitarias”.
La apertura de esta ronda de contactos (que debe extenderse hasta mañana) fue confirmada también por la agencia de noticias pública rusa RIA Nóvosti.
El negociador ucraniano Umérov publicó junto a su mensaje fotografías en las que se ve ya reunidos a los participantes en las negociaciones.
“Gracias a la parte estadounidense por su implicación y por el trabajo constante en el proceso de negociaciones. Gracias a Suiza por organizar y ofrecer las condiciones para llevar a cabo las reuniones”, escribió en su cuenta Umérov.
