El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá el miércoles en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump para "discutir las negociaciones con Irán", anunciaron el sábado sus servicios.

Netanyahu "considera que toda negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el congelamiento del apoyo al eje iraní", en referencia a los grupos armados aliados de Teherán en la región, según el comunicado.

Irán y Estados Unidos tienen prevista una nueva ronda de conversaciones a comienzos de la próxima semana, según Trump, tras unas discusiones celebradas el viernes en Omán.

