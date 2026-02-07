Más Información

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Nicolás Maduro y Cilia Flores "están serenos por su fe en Dios", afirma su hijo; revela que habló con sus padres presos en EU

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Cetram Tasqueña tendrá nueva imagen; reubicarán 114 puestos y ampliarán banquetas

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá el miércoles en con el presidente estadounidense Donald Trump para "discutir las negociaciones con Irán", anunciaron el sábado sus servicios.

Netanyahu "considera que toda negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el congelamiento del apoyo al eje iraní", en referencia a los grupos armados aliados de Teherán en la región, según el comunicado.

Irán y Estados Unidos tienen prevista una nueva ronda de conversaciones a comienzos de la próxima semana, según Trump, tras unas discusiones celebradas el viernes en Omán.

