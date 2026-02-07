Washington.- El presidente Donald Trump ha tomado la inusual medida de recurrir a líderes militares para la diplomacia de alto nivel, enviando al principal comandante en Medio Oriente a conversaciones sobre el programa nuclear de Irán y posicionando al secretario del Ejército como un negociador para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, se unió por primera vez a las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán el viernes en Omán, apareciendo en su uniforme de gala como un recordatorio del aumento del poderío militar norteamericano en la región. Mientras el secretario del Ejército, Dan Driscoll, retomaba su papel en las conversaciones entre Rusia y Ucrania esta semana, trabajó para mantener la conversación con los funcionarios ucranianos en los momentos de descanso entre sesiones, según una persona familiarizada con las negociaciones que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones sensibles.

Con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, equilibrando ambos conjuntos de complejas negociaciones, la decisión de involucrar a líderes militares —ya sea por su experiencia, conexiones o para señalar opciones potencialmente más duras— refleja cómo la administración republicana ha trastocado la política exterior y la diplomacia tradicional de Estados Unidos.

Lee también Enviado de Trump viajará a Moscú para intentar cerrar un acuerdo sobre Ucrania

Elisa Ewers, quien ocupó cargos de seguridad nacional en las administraciones de George W. Bush y Obama, declaró que colocar a líderes militares en servicio activo como Cooper en roles diplomáticos muestra cómo la administración Trump desestima a los diplomáticos capacitados y las herramientas de la diplomacia en favor de una dependencia excesiva en el sector militar para intentar resolver desafíos de política exterior.

“Con frecuencia se requiere una enorme cantidad de tiempo, inversión y trabajo arduo para llegar al punto en que se pueda decir que la diplomacia ha tenido éxito”, dijo Ewers, ahora académica del Medio Oriente en el Center for a New American Security, citando el dicho de que "no todo clavo necesita un martillo".

Pero Eliot Cohen, quien sirvió como consejero del Departamento de Estado en la administración de George W. Bush, señaló que generales estadounidenses estuvieron involucrados en conversaciones de control de armas con la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Cohen explicó que el movimiento de Trump de enviar a Driscoll, el principal líder civil del Ejército, era más inusual. Pero afirmó: “Los presidentes hacen este tipo de cosas”.

“Hay una larga tradición de presidentes estadounidenses usando personas inusuales como emisarios si confían en ellos y creen que pueden transmitir el mensaje”, indicó Cohen.

Lee también Enviado de EU reporta conversaciones "constructivas" con Rusia sobre plan de paz en Ucrania

El presidente Volodimir Zelensky y el secretario del Ejército de EU, Dan Driscoll. Foto: de AP

"Destinado a enviar un mensaje"

Las conversaciones en Omán buscan enfriar las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos. Trump dijo que las conversaciones fueron “muy buenas” y que se planearon más para principios de la próxima semana. Pero advirtió que si Irán no llegaba a un acuerdo sobre su programa nuclear, “las consecuencias serían muy graves”.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a llegar a un acuerdo, y envió el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región durante la sangrienta represión de Teherán contra las recientes protestas.

Michael O’Hanlon, analista de defensa y política exterior en la Institución Brookings, apuntó que la presencia de Cooper busca “señalar determinación e intimidar”.

“Incluir al comandante de CENTCOM es bastante inusual y parece destinado a enviar un mensaje más que a añadir peso al equipo negociador para las conversaciones en sí”, escribió O'Hanlon en un correo electrónico.

“Pero la relación ya es tan tensa y mala que dudo que haga mucha diferencia, a menos que los iraníes hayan tenido un replanteamiento fundamental sobre su programa nuclear”, agregó O'Hanlon.

Michael Singh, quien fue director senior para el Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush, dijo que veía la presencia de Cooper más relacionada con su experiencia.

Lee también Irán y EU tendrán negociaciones nucleares indirectas en Omán, reportan medios

Witkoff y Kushner no son expertos en Irán, sino generalistas involucrados en conversaciones diplomáticas en todo el mundo, mientras que Cooper tiene conocimiento de la región y acceso a expertos militares que pueden evaluar cualquier concesión propuesta al programa nuclear de Irán, sostuvo Singh.

Cooper habló extensamente sobre las capacidades nucleares y militares de Irán durante su audiencia de nominación en junio, poco después de que Estados Unidos lanzara ataques contra los principales sitios nucleares de la República Islámica.

“Estos son temas muy técnicos con los que estamos lidiando”, aseguró Singh, director gerente del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. “No son temas que se puedan abordar instintivamente. El almirante Cooper tendrá acceso a esa experiencia de una manera que Witkoff y Kushner no tienen o podrían no elegir acceder”.

Cooper aporta tanto conocimiento como la amenaza implícita de fuerza, “que es parte de la negociación”, dijo Cohen, el exfuncionario de Bush que ahora es académico en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre por qué Trump envió a Cooper a participar en las conversaciones.

Lee también Narcisismo y diplomacia, escribe Solange Márquez

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, a la derecha, y Jared Kushner. Foto: AP

Construyendo relaciones

En noviembre, Driscoll fue repentinamente elegido para las negociaciones para intentar poner fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania.

Las conversaciones en ese entonces se habían estancado, y Driscoll utilizó un viaje ya planeado a Ucrania como una oportunidad para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y otros altos funcionarios del gobierno, militares e industria de defensa.

Desde entonces, Driscoll ha sido parte de varias otras sesiones de negociación, incluidas en Abu Dabi esta semana.

La persona familiarizada con las negociaciones aseveró que el papel de Driscoll se ha consolidado en torno a actuar como una especie de enlace entre los ucranianos y los funcionarios de Trump como Witkoff y Kushner.

Agregó que la relación con los ucranianos fue el resultado de la capacidad de Driscoll para mantener el diálogo entre las sesiones de negociación, así como su perspectiva militar como líder y exoficial del Ejército.

Lee también La OTAN está preparada para una posible retirada de fuerzas de Estados Unidos, asegura mando militar de la alianza

Driscoll sirvió como oficial de blindados durante más de tres años y alcanzó el rango de primer teniente. Se desplegó en Irak desde octubre de 2009 hasta julio de 2010.

En Abu Dabi, estuvo acompañado por el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante en Europa de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, quien ayudó a negociar el restablecimiento del diálogo militar a militar de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia por primera vez en cuatro años.

“Proporcionará un contacto militar a militar consistente mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera”, dijo un comunicado militar de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc