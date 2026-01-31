Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump, celebró haber mantenido conversaciones "constructivas" en Florida con el enviado ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania.

La reunión se celebró justo un día antes de que los negociadores ucranianos y rusos se encuentren en Abu Dabi para debatir un plan de paz apoyado por Estados Unidos.

"Nos sentimos alentados por esta reunión, que demuestra que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania", escribió en su cuenta de X, donde indicó que la delegación estadounidense también incluía al secretario del Tesoro, Scott Bessent; al yerno del presidente, Jared Kushner; y al consejero de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

Una fuente cercana a las negociaciones había informado a la AFP el sábado que el encuentro había comenzado a las 8H00 locales (13H00 GMT). Ninguna de las partes ha informado del contenido de la reunión.

Vladimir Putin, y el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, en 2025. Foto: AP

Dmitriev, el principal enviado económico del presidente ruso Vladimir Putin, se reunió con Witkoff y Kushner en enero, al margen del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

También mantuvo conversaciones con negociadores estadounidenses sobre Ucrania en una visita a Miami en diciembre pasado.

Segunda ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y EU

Está previsto que la segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi comience el domingo, aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que el calendario puede sufrir alteraciones debido a la crisis entre Estados Unidos e Irán.

Los equipos de Ucrania y Rusia se reunieron el viernes y el sábado de la semana pasada en Abu Dabi en sus primeras negociaciones cara a cara sobre el plan de paz impulsado por Trump.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Foto: AP

Estados Unidos afirma que ambas partes están cerca de alcanzar un acuerdo, pero hasta ahora no han sido capaces de llegar a un compromiso. El principal obstáculo es la cuestión de la repartición territorial de algunas zonas de Ucrania, según Kiev.

El Kremlin afirmó el viernes que Putin había aceptado una petición de Trump para poner detener temporalmente los ataques contra Ucrania, y Zelensky confirmó que Rusia no había atacado ninguna infraestructura energética ucraniana durante la noche anterior.

