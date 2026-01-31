Más Información

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Cierre de plantas deja a empleados en el aire en Ciudad Juárez

Cierre de plantas deja a empleados en el aire en Ciudad Juárez

Victoria Chávez, una mujer fuerte y talentosa dentro y fuera del campo

Victoria Chávez, una mujer fuerte y talentosa dentro y fuera del campo

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Se extenderá el caos tras orden de EU

Se extenderá el caos tras orden de EU

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

A la medianoche de este sábado, entró en situación de parálisis presupuestaria, que se espera que esta vez dure poco, hasta una votación prevista el lunes en el Congreso.

Este nuevo cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo de la historia del país norteamericano, en octubre y noviembre del año pasado.

Aunque el Senado estadounidense aprobó unas horas antes un proyecto presupuestario, aún está pendiente el visto bueno del texto en la Cámara de Representantes, con una votación que se realizará a comienzos de semana para poner fin al cierre.

Lee también

Las consecuencias por tanto se esperan que sean mínimas, ya que el bloqueo podría durar solo este fin de semana, sin que muchos funcionarios sean enviados a licencia sin sueldo.

a Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre. Foto: EFE
a Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre. Foto: EFE

Lo que retrasó el acuerdo fue la resistencia de la oposición demócrata a aprobar una partida presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte a tiros de dos manifestantes durante las operaciones antinmigración del gobierno de Donald Trump en el estado de Minnesota.

El texto aprobado el viernes en el Senado con 71 votos a favor y 29 en contra es resultado de un acuerdo entre el magnate republicano y los senadores demócratas.

Lee también

La oposición aceptó aprobar cinco de los seis apartados del texto presupuestario, mientras que la parte correspondiente al DHS será objeto de nuevas negociaciones durante las próximas dos semanas.

En una nota, la Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre, al tiempo que afirmaba "tener la esperanza" de que este bloqueo "sea breve".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte