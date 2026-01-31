A la medianoche de este sábado, Estados Unidos entró en situación de parálisis presupuestaria, que se espera que esta vez dure poco, hasta una votación prevista el lunes en el Congreso.

Este nuevo cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo de la historia del país norteamericano, en octubre y noviembre del año pasado.

Aunque el Senado estadounidense aprobó unas horas antes un proyecto presupuestario, aún está pendiente el visto bueno del texto en la Cámara de Representantes, con una votación que se realizará a comienzos de semana para poner fin al cierre.

Las consecuencias por tanto se esperan que sean mínimas, ya que el bloqueo podría durar solo este fin de semana, sin que muchos funcionarios sean enviados a licencia sin sueldo.

Foto: EFE

Lo que retrasó el acuerdo fue la resistencia de la oposición demócrata a aprobar una partida presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte a tiros de dos manifestantes durante las operaciones antinmigración del gobierno de Donald Trump en el estado de Minnesota.

El texto aprobado el viernes en el Senado con 71 votos a favor y 29 en contra es resultado de un acuerdo entre el magnate republicano y los senadores demócratas.

La oposición aceptó aprobar cinco de los seis apartados del texto presupuestario, mientras que la parte correspondiente al DHS será objeto de nuevas negociaciones durante las próximas dos semanas.

En una nota, la Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre, al tiempo que afirmaba "tener la esperanza" de que este bloqueo "sea breve".

