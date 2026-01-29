Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Reforma electoral corresponde a Presidencia; Sheinbaum reacciona a firma de Morena, PT y Verde por alianza rumbo al 2027

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Suspenden al agente del ICE que mató a Renee Good en Minneapolis; continúa investigación del caso

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que le pidió "personalmente" al mandatario ruso Vladimir Putin que detenga durante una semana los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades de , y aseguró que éste "aceptó".

Trump explicó durante un consejo de ministros en la Casa Blanca que hizo esta petición debido al frío "excepcional" del invierno en Ucrania.

La petición de una pausa en los ataques contra la capital ucraniana se produce en un momento en que Rusia ha estado bombardeando las infraestructuras críticas del país, dejando a muchos habitantes sin calefacción en pleno invierno.

"Le he pedido personalmente al presidente Putin que no bombardee Kiev y otras ciudades y pueblos durante una semana, mientras dure este frío extraordinario", declaró Trump, quien añadió que Putin "amablemente" aceptó. Por el momento no ha habido confirmación por parte de Rusia.

El presidente republicano de Estados Unidos añadió que estaba satisfecho de que Putin hubiera aceptado la pausa. Se prevé que Kiev entre en una ola de frío extremo a partir del viernes, que se espera se prolongue hasta la próxima semana.

"Mucha gente dijo: 'No malgastes la llamada. No vas a conseguirlo'", dijo Trump sobre su petición a Putin. "Y aceptó. Y estamos muy contentos de que lo hicieran".

