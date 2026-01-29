Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que le pidió "personalmente" al mandatario ruso Vladimir Putin que detenga durante una semana los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania, y aseguró que éste "aceptó".

Trump explicó durante un consejo de ministros en la Casa Blanca que hizo esta petición debido al frío "excepcional" del invierno en Ucrania.

La petición de una pausa en los ataques contra la capital ucraniana se produce en un momento en que Rusia ha estado bombardeando las infraestructuras críticas del país, dejando a muchos habitantes sin calefacción en pleno invierno.

"Le he pedido personalmente al presidente Putin que no bombardee Kiev y otras ciudades y pueblos durante una semana, mientras dure este frío extraordinario", declaró Trump, quien añadió que Putin "amablemente" aceptó. Por el momento no ha habido confirmación por parte de Rusia.

El presidente republicano de Estados Unidos añadió que estaba satisfecho de que Putin hubiera aceptado la pausa. Se prevé que Kiev entre en una ola de frío extremo a partir del viernes, que se espera se prolongue hasta la próxima semana.

"Mucha gente dijo: 'No malgastes la llamada. No vas a conseguirlo'", dijo Trump sobre su petición a Putin. "Y aceptó. Y estamos muy contentos de que lo hicieran".

