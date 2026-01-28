Más Información

Moscú.- El dio por hecho que el próximo domingo tendrá lugar la segunda ronda de negociaciones a tres bandas sobre con mediación de Estados Unidos, tras la celebrada la pasada semana en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Sí, el 1 de febrero. Es una fecha aproximada, pero a día hoy partimos de ella", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia Interfax.

Previamente, Peskov consideró "un progreso" el hecho en sí de las negociaciones, que fueron consideradas constructivas por las tres partes.

"Esto, el comienzo de tal diálogo, ya se puede considerar de por sí un progreso. El trabajo está en marcha. Y es bueno que comenzara con contactos directos (...) Como ustedes saben se alcanzó un acuerdo sobre su continuación. Esta labor continuará", dijo en su rueda prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró el lunes que "sería un error esperar algunos grandes resultados de los primeros contactos".

También recordó que "no es un secreto para nadie" que "la cuestión territorial, que es parte de la 'fórmula de Anchorage', tiene, por supuesto, una gran importancia para la parte rusa".

Se refería a que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Abu Dabi se abordaron "los posible criterios para el fin de la guerra".

La prensa occidental sugirió que EE.UU. ha vinculado directamente el repliegue ucraniano del Donbás con la concesión a Kiev de garantías de seguridad para evitar una futura agresión rusa.

Zelenski se mostró dispuesto a abordar directamente con el líder ruso, Vladímir Putin, los principales escollos que impiden un acuerdo de paz: la cuestión territorial y el control de la central nuclear de Zaporiyia.

En respuesta, el Kremlin aseguró hoy que está dispuesto a organizar una reunión, siempre que ésta tenga lugar en Moscú, a lo que el líder ucraniano se niega categóricamente.

