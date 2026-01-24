Concluye otra ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EU en Abu Dabi; seguirán "posiblemente a partir de la próxima semana": Zelensky

Moscú.- Otra ronda de negociaciones entre rusos y ucranianos para poner fin a la guerra con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, terminó este sábado, informaron las agencias rusas y una portavoz del principal negociador de Ucrania.

Diana Davitian, portavoz de Rustem Umerov, el principal negociador del equipo ucraniano contestó "sí" al preguntarle si la reunión había terminado

"Las conversaciones han concluido", dijo una fuente a TASS, que descartó que esta ronda a tres bandas pueda continuar horas más tarde.

La delegación rusa regresó al hotel tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada sobre el control del Donbás y medidas de seguridad al término de la guerra.

Una fuente comentó a la agencia rusa que "no se puede decir" que no haya resultados, ya que "los hay", aunque no los precisó. También destacó que "existen posibilidades" de que la segunda ronda se celebre en los próximos días.

A su vez, delegados ucranianos informaron a Axios que la reunión había sido "constructiva" y "positiva"; también resaltaron que hubo resultados, sin concretar, y adelantaron que las negociaciones proseguirán la próxima semana.

Según informó previamente una fuente a la agencia TASS, rusos y ucranianos estudiaron hoy varios documentos sobre "territorio, garantías (de seguridad) y otros aspectos" del arreglo pacífico del conflicto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, indicó el sábado que habrá nuevas negociaciones con Rusia "posiblemente a partir de la próxima semana".

"Se debatieron muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas", escribió Zelensky en X, antes de añadir que habrá nuevos encuentros.

Donbás, el principal obstáculo en negociaciones trilaterales

Ambos bandos y los mediadores reconocieron durante la jornada del viernes que la retirada de las tropas ucranianas del Donbás es el principal obstáculo en las negociaciones trilaterales.

"Este asunto sigue siendo el más complejo. Para Rusia es importante la retirada del Ejército ucraniano del Donbás. Para ello se están barajando diferentes parámetros de seguridad", señaló hoy una fuente oficial a TASS.

Rusia se opone categóricamente al despliegue de tropas occidentales en territorio del país vecino, mientras Kiev demanda garantías que obliguen a EU y sus aliados europeos a acudir en su defensa en caso de una nueva agresión rusa en línea con el artículo 5 de la OTAN.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio el visto bueno a la celebración de negociaciones trilaterales en Abu Dabi tras reunirse en la madrugada del viernes con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Mientras, Zelensky hizo lo mismo tras reunirse el jueves con el presidente de EU, Donald Trump, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

La delegación de Rusia, que había prometido que elevaría el nivel de representación de su equipo encabezado en las anteriores tres reuniones bilaterales por un asesor presidencial, es liderada por el almirante Ígor Kostiukov, número dos del Estado Mayor y jefe de la inteligencia militar, e incluye sólo a militares, según el Kremlin.

Por lo que respecta a la ucraniana, está integrada, entre otros, por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.

