Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Tormenta invernal congela a México; prevén temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas y caída de nieve

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

Príncipe Harry pide respeto al sacrificio de soldados de la OTAN ante desprecio de Trump; "yo serví allí... perdí amigos"

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que China devorará a Canadá. En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó que "Canadá se opone a la construcción de la cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá".

Mencionó que Canadá "votó a favor de negocios con China, ¡que los devorará en el primer año".

Trump retira invitación a Canada para formar parte de Junta de Paz

Trump retiró este jueves la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, , para que fuera parte de la Junta de la Paz para Gaza que su gobierno impulsa y que otros 35 jefes de Estado han aceptado formar parte.

"Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Carney asegura que la gobernanza global liderada por EU estaba rota

También el jueves, Carney respondió a Trump que Canadá "no existe gracias a Estados Unidos". "Canadá y Estados Unidos han forjado una asociación extraordinaria", afirmó Carney en un discurso a la nación desde Quebec.

"Canada no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro", agregó.

Un discurso de Carney el miércoles en el Foro de Davos le valió la ovación de los presentes.

Sin mencionar a Trump por su nombre, Carney dijo que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos estaba sufriendo una "ruptura".

Dijo que las potencias medianas, como Canadá, que habían prosperado durante la era de la "hegemonía estadounidense", debían darse cuenta de que se había instalado una nueva realidad.

Carney añadió desde Davos que estas potencias debían trazar un nuevo camino y unirse para defender los valores internacionales fundamentales. El jueves, el primer ministro reafirmó que Canadá debe servir de modelo en una era de "declive democrático".

Trump respondió a Carney también desde Davos: "No se mostró muy agradecido", dijo. "Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones".

Si bien Carney no ha dudado en criticar a Trump desde que asumió el cargo hace nueve meses, lidera un país que sigue dependiendo en gran medida del comercio con Estados Unidos, destino de más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses.

