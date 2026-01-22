El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró la invitación a Canadá para que forme parte de la Junta de Paz. En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó una carta al primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que le avisa que le está retirando la invitación.

Añadió que la Junta de Paz "sera la Junta de Líderes más prestigiosa" creada en cualquier época.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o Venezuela, Trump firmó el jueves el documento que crea la Junta de Paz, en compañía de líderes como el argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

Para acceder a un puesto permanente en este organismo habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky; el líder ruso, Vladimir Putin; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

Carney responde al estadounidense

Carney respondió el jueves al comentario del presidente Trump de que "Canadá vive gracias a Estados Unidos", diciéndole que Canadá prospera gracias a los valores canadienses.

Luego de que volvió de Davos, donde pronunció un discurso que atrajo amplia atención, Carney señaló que Canadá puede mostrarle al mundo que el futuro no tiene que ser autocrático.

En el Foro Económico Mundial en esa ciudad de Suiza, Carney condenó la coerción ejercida por las grandes potencias sobre países más pequeños, sin mencionar el nombre de Trump.

Mark Carney responds to President Donald Trump's statement that Canada lives because of the United States.



Carney: "Canada does not live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian." pic.twitter.com/AOQNG1kxhj — Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) January 22, 2026

Al regresar a casa en Canadá, Carney le respondió directamente a Trump, refiriéndose a los comentarios de Trump en Davos.

"Canadá vive gracias a Estados Unidos", declaró Trump. "Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones".

"Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses", respondió Carney el jueves.

Carney señaló que Canadá y Estados Unidos han construido una colaboración notable en las áreas de economía, seguridad y rico intercambio cultural, pero expresó: "somos dueños de nuestra casa, este es nuestro propio país, es nuestro futuro, la elección es nuestra".

Trump ha hablado acerca de hacer de Canadá el estado número 51 de Estados Unidos, y esta semana publicó una imagen alterada de un mapa estadounidense que incluye a Canadá, Groenlandia, Venezuela y Cuba como parte de su territorio.

Trump declaró en Davos que Canadá recibe muchas "cosas gratis" de los estadounidenses y "debería estar agradecido". Dijo que el discurso de Carney en Suiza mostró que "no estaba tan agradecido".

Trump indicó que Canadá quiere participar en el "Golden Dome", un sistema de defensa antimisiles de miles de millones de dólares que, según él, ya estará en funcionamiento antes de que él termine su mandato en 2029.

Canada thrives because we are Canadian. pic.twitter.com/jBTiOyJFj5 — Mark Carney (@MarkJCarney) January 22, 2026

En un discurso previo a una sesión del gabinete en la ciudad de Quebec, Carney dijo que mantenerse fiel a los valores de Canadá es clave para mantener su soberanía.

"Podemos mostrar que otro camino es posible, que el arco de la historia no está destinado a inclinarse hacia el autoritarismo y la exclusión; aún puede inclinarse hacia el progreso y la justicia", afirmó el primer ministro.

"Canadá debe ser un faro, un ejemplo para un mundo a la deriva", agregó.

Carney expresó que, en un tiempo de creciente populismo y nacionalismo étnico, Canadá puede mostrar cómo la diversidad es una fortaleza, no una debilidad.

"Hay miles de millones de personas que aspiran a lo que hemos construido: una sociedad pluralista que funciona", manifestó.

Dijo que Canadá ofrece prosperidad compartida y tiene una democracia que elige proteger a los vulnerables ante los poderosos.

"Es un gran país para todos. Es el mejor país del mundo para ser una persona común. No tienes que nacer rico, ni en una familia terrateniente. No tienes que ser de un cierto color o adorar a un cierto dios", expresó.

