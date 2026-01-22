Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

Tormenta invernal paraliza amplias regiones de EU; estas son las claves del fenómeno que alerta a 30 estados

Esposa de Bernardo Bravo, empresario limonero asesinado, ve “paso importante” captura de “El Botox”; dice que aún no hay justicia

Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

El presidente estadounidense, , retiró la invitación a Canadá para que forme parte de la Junta de Paz. En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó una carta al primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que le avisa que le está retirando la invitación.

Añadió que la Junta de Paz "sera la Junta de Líderes más prestigiosa" creada en cualquier época.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o , Trump firmó el jueves el documento que crea la Junta de Paz, en compañía de líderes como el argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

Para acceder a un puesto permanente en este organismo habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky; el líder ruso, Vladimir Putin; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

Carney responde al estadounidense

Carney respondió el jueves al comentario del presidente Trump de que "Canadá vive gracias a Estados Unidos", diciéndole que Canadá prospera gracias a los valores canadienses.

Luego de que volvió de Davos, donde pronunció un discurso que atrajo amplia atención, Carney señaló que Canadá puede mostrarle al mundo que el futuro no tiene que ser autocrático.

En el Foro Económico Mundial en esa ciudad de Suiza, Carney condenó la coerción ejercida por las grandes potencias sobre países más pequeños, sin mencionar el nombre de Trump.

Al regresar a casa en Canadá, Carney le respondió directamente a Trump, refiriéndose a los comentarios de Trump en Davos.

"Canadá vive gracias a Estados Unidos", declaró Trump. "Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones".

"Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses", respondió Carney el jueves.

Carney señaló que Canadá y Estados Unidos han construido una colaboración notable en las áreas de economía, seguridad y rico intercambio cultural, pero expresó: "somos dueños de nuestra casa, este es nuestro propio país, es nuestro futuro, la elección es nuestra".

Trump ha hablado acerca de hacer de Canadá el estado número 51 de Estados Unidos, y esta semana publicó una imagen alterada de un mapa estadounidense que incluye a Canadá, Groenlandia, Venezuela y Cuba como parte de su territorio.

Trump declaró en Davos que Canadá recibe muchas "cosas gratis" de los estadounidenses y "debería estar agradecido". Dijo que el discurso de Carney en Suiza mostró que "no estaba tan agradecido".

Trump indicó que Canadá quiere participar en el "Golden Dome", un sistema de defensa antimisiles de miles de millones de dólares que, según él, ya estará en funcionamiento antes de que él termine su mandato en 2029.

En un discurso previo a una sesión del gabinete en la ciudad de Quebec, Carney dijo que mantenerse fiel a los valores de Canadá es clave para mantener su soberanía.

"Podemos mostrar que otro camino es posible, que el arco de la historia no está destinado a inclinarse hacia el autoritarismo y la exclusión; aún puede inclinarse hacia el progreso y la justicia", afirmó el primer ministro.

"Canadá debe ser un faro, un ejemplo para un mundo a la deriva", agregó.

Carney expresó que, en un tiempo de creciente populismo y nacionalismo étnico, Canadá puede mostrar cómo la diversidad es una fortaleza, no una debilidad.

"Hay miles de millones de personas que aspiran a lo que hemos construido: una sociedad pluralista que funciona", manifestó.

Dijo que Canadá ofrece prosperidad compartida y tiene una democracia que elige proteger a los vulnerables ante los poderosos.

"Es un gran país para todos. Es el mejor país del mundo para ser una persona común. No tienes que nacer rico, ni en una familia terrateniente. No tienes que ser de un cierto color o adorar a un cierto dios", expresó.

