Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

INE aclara que no avaló reforma electoral de "Salvemos México"; solo verificó firmas de la iniciativa

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Toronto (Canadá), 21 ene.- El Tribunal Federal de Canadá suspendió este miércoles el cierre de las oficinas de en el país, ordenado por el Gobierno canadiense, y solicitó a Ottawa que revise la suspensión decidida en 2024.

El tribunal no explicó la decisión y se limitó a señalar que el Ministerio de Industria tiene que revisar la orden emitida en noviembre de 2024 cuando el Gobierno ordenó el cierre de las operaciones de TikTok Technology Canada, la empresa que representa en el país a la popular aplicación, por razones de seguridad nacional.

La orden de cerrar las oficinas de no supuso el bloqueo de la aplicación en el país.

Entonces, el ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que la medida era fruto de "un proceso de revisión de la seguridad nacional" por parte de los servicios de inteligencia y seguridad nacional del país y que el Gobierno había tomado la decisión "para responder a riesgos específicos a la seguridad nacional".

Antes de la decisión gubernamental en 2024, el director de Canadian Security Intelligence Service (CSIS), el servicio de inteligencia del país, David Vigneault, aseguró que TikTok formaba parte de una estrategia "del Gobierno de China para adquirir" datos personales de sus usuarios.

En 2023, el Gobierno canadiense ya había prohibido instalar la aplicación en los móviles oficiales que utilizan sus funcionarios al entender que TikTok suponía un riesgo "inaceptable" para su privacidad y seguridad.

Este miércoles, TikTok Canada aplaudió la decisión del Tribunal Federal y dijo que permitirá a la compañía seguir invirtiendo en el país millones de dólares y apoyar el mantenimiento de centenares de puestos de trabajo en el país.

