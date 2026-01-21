Toronto (Canadá), 21 ene.- El Tribunal Federal de Canadá suspendió este miércoles el cierre de las oficinas de TikTok en el país, ordenado por el Gobierno canadiense, y solicitó a Ottawa que revise la suspensión decidida en 2024.

El tribunal no explicó la decisión y se limitó a señalar que el Ministerio de Industria tiene que revisar la orden emitida en noviembre de 2024 cuando el Gobierno ordenó el cierre de las operaciones de TikTok Technology Canada, la empresa que representa en el país a la popular aplicación, por razones de seguridad nacional.

La orden de cerrar las oficinas de TikTok Canada no supuso el bloqueo de la aplicación en el país.

Entonces, el ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que la medida era fruto de "un proceso de revisión de la seguridad nacional" por parte de los servicios de inteligencia y seguridad nacional del país y que el Gobierno había tomado la decisión "para responder a riesgos específicos a la seguridad nacional".

Antes de la decisión gubernamental en 2024, el director de Canadian Security Intelligence Service (CSIS), el servicio de inteligencia del país, David Vigneault, aseguró que TikTok formaba parte de una estrategia "del Gobierno de China para adquirir" datos personales de sus usuarios.

En 2023, el Gobierno canadiense ya había prohibido instalar la aplicación en los móviles oficiales que utilizan sus funcionarios al entender que TikTok suponía un riesgo "inaceptable" para su privacidad y seguridad.

Este miércoles, TikTok Canada aplaudió la decisión del Tribunal Federal y dijo que permitirá a la compañía seguir invirtiendo en el país millones de dólares y apoyar el mantenimiento de centenares de puestos de trabajo en el país.

