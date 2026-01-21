Más Información
Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ
Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones
Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán
Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional
Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca
Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión
INE aclara que no avaló reforma electoral de "Salvemos México"; solo verificó firmas de la iniciativa
Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo
Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial
Toronto (Canadá), 21 ene.- El Tribunal Federal de Canadá suspendió este miércoles el cierre de las oficinas de TikTok en el país, ordenado por el Gobierno canadiense, y solicitó a Ottawa que revise la suspensión decidida en 2024.
El tribunal no explicó la decisión y se limitó a señalar que el Ministerio de Industria tiene que revisar la orden emitida en noviembre de 2024 cuando el Gobierno ordenó el cierre de las operaciones de TikTok Technology Canada, la empresa que representa en el país a la popular aplicación, por razones de seguridad nacional.
La orden de cerrar las oficinas de TikTok Canada no supuso el bloqueo de la aplicación en el país.
Lee también Hombres armados levantan a tiktoker Nicholette Pardo en Culiacán, Sinaloa; fue interceptada cuando llegaba a uno de sus negocios
Entonces, el ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que la medida era fruto de "un proceso de revisión de la seguridad nacional" por parte de los servicios de inteligencia y seguridad nacional del país y que el Gobierno había tomado la decisión "para responder a riesgos específicos a la seguridad nacional".
Antes de la decisión gubernamental en 2024, el director de Canadian Security Intelligence Service (CSIS), el servicio de inteligencia del país, David Vigneault, aseguró que TikTok formaba parte de una estrategia "del Gobierno de China para adquirir" datos personales de sus usuarios.
En 2023, el Gobierno canadiense ya había prohibido instalar la aplicación en los móviles oficiales que utilizan sus funcionarios al entender que TikTok suponía un riesgo "inaceptable" para su privacidad y seguridad.
Lee también ¿Por qué el 2016 vuelve a ser tendencia?; usuarios comparten con nostalgia modas de la época
Este miércoles, TikTok Canada aplaudió la decisión del Tribunal Federal y dijo que permitirá a la compañía seguir invirtiendo en el país millones de dólares y apoyar el mantenimiento de centenares de puestos de trabajo en el país.
Christine Lagarde abandona cena en Davos, reportan medios; comentarios de aliado de Trump desatan polémica
desa/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]