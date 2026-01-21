Más Información

Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Gobierno ofrece a Verde y PT salvar pluris y parte de su beca

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Sheinbaum dice que no hay investigaciones contra embajadora de México en Reino Unido; "hizo un buen papel", asegura

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

"Canadá vive gracias a Estados Unidos": Trump; expresa su "desagrado" con el discurso de Mark Carney en Davos

Trump elogia en Davos al gobierno de Venezuela y promete elevados ingresos petroleros; "han sido muy buenos y muy listos"

Davos, Suiza. El presidente de Estados Unidos, , expresó su desagrado con el discurso que ayer pronunció el primer ministro de Canadá, , en el Foro Económico Mundial de Davos, y dijo que el líder canadiense "no fue muy agradecido" a pesar de recibir muchas cosas gratis.

Trump afirmó que Canadá está recibiendo muchas cosas de forma "gratuita" de Estados Unidos y que su vecino debería recordarlo en el futuro.

"Vi ayer a su primer ministro, que no fue muy agradecido", dijo el mandatario estadounidense en su discurso en Davos en el que repitió muchos de los temas que tocó el martes durante una caótica intervención en la Casa Blanca.

Lee también

"Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración", continuó Trump para añadir que "el Domo Dorado va a defender a Canadá. Canadá recibe un montón de cosas gratuitas. Deberían ser agradecidos, pero no lo son".

El "viejo orden mundial" ya no existe, dice Carney y llama a la unidad ante las grandes potencias

Durante su discurso el martes, que ha sido aplaudido como uno de los más importantes que un líder político ha pronunciado en los últimos años, Carney advirtió que el "viejo orden mundial" basado en normas ya no existe, ni volverá a existir, por las luchas entre las grandes potencias mundiales.

Carney, que en ningún momento se refirió a Trump o Estados Unidos, añadió que el resto del mundo debe dejar de fingir y que debería presentar un frente común para evitar ser engullidos por las grandes potencias.

"Las potencias medias debemos actuar juntas porque, si no estamos en la mesa, acabaremos en el menú", manifestó.

"Pero también diría que las grandes potencias pueden permitirse, por ahora, actuar por su cuenta. Tienen el tamaño del mercado, la capacidad militar y la influencia necesarios para dictar las condiciones. Las potencias medias no.

"Pero cuando solo negociamos bilateralmente con una potencia hegemónica, negociamos desde una posición de debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros para ser los más complacientes. Esto no es soberanía. Es la apariencia de soberanía mientras se acepta la subordinación", señaló".

