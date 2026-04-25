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fue el último panel del segundo día de la, en el que participaron Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel, este último incluso habló en español.

Durante su participación en el Thunder Stage, hablaron un poco sobre la serie y, además, trajeron en exclusiva para el público mexicano el tráiler oficial de la siguiente temporada, que se estrenará en junio de este año.

Más allá de explicar la trama de esta tercera entrega, el panel se convirtió en una fiesta para los fans, en el que pudieron escuchar un poco sobre cómo ha sido grabar la serie de HBO, incluso dejando reflexiones como la de Olivia, quien considera que después de empezar una guerra quizá: “Lo arruinó un poco”.

El panel se convirtió en una celebración para los fanáticos de la saga de George R.R. Martin. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
El panel se convirtió en una celebración para los fanáticos de la saga de George R.R. Martin. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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México volvió a superar a la Inteligencia Artificial, ya que, haciendo un paralelismo con la serie, tres dragones acompañaron a Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Ser Criston Cole.

Dragón de fuego, Dragón legendario y Dragón rojo junior subieron al escenario representando la lucha libre mexicana, de la que Fabien Frankel se dijo fan, asegurando que: “Es una de las mejores experiencias de mi vida”.

Este mismo actor fue el encargado de dar un mensaje a los mexicanos, para lo cual decidió hablar en español mientras utilizaba la playera de la selección, a la cual le deseó suerte en el mundial.

“Hola Comic-Con de Ciudad de México de La casa del dragón. Solo queremos decir un enorme gracias de parte de toda la familia de La casa del dragón, por recibirnos en su ciudad. He viajado bastante y lo digo en serio, no creo que haya una ciudad mejor en el mundo que esta”, mencionó.

Fabien Frankel demostró su cariño por México. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Fabien Frankel demostró su cariño por México. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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El elenco de "La casa del dragón" desea suerte a México en la copa mundial

“Esta noche vamos a salir, tomar mezcalitas, bailar por las calles de la ciudad y evitar peleas con sus luchadores de lucha libre. Buena suerte para la Copa del Mundo y viva México”, dijo antes de dar un último saludo.

Los fans, pese a no llevarse grandes avances de la serie, no pararon de aplaudir con un par de aplaudidores inflables brandeados con “La casa del dragón”, especialmente al escuchar el mensaje en español.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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