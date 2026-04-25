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¿Qué haría si un día despertara en una backroom, esos espacios infinitos, inquietantes y sin salida clara? El director de , respondió a esa pregunta durante su participación en la , donde habló sobre la construcción de estos escenarios que mezclan lo cotidiano con lo perturbador.

“Todo este trabajo en la película ha sido, en cierto modo, un ejercicio meta de hacer cosas similares a las que viven los personajes, aunque sin una amenaza real. Yo diría que dejaría que la curiosidad me dominara. Sería lo único en lo que me concentraría, hasta intentar comprenderlo… aunque puede que eso nunca pase. Creo que me perjudicaría bastante”, dijo.

Para Parsons, más allá del miedo que generan estos espacios, también hay un elemento de curiosidad que impulsa a explorarlos. “Es la experiencia más simple: una persona sola en una habitación. Puede ser algo muy profundo si se aborda de forma meditativa, pero también puede ser muy destructivo si se impone a alguien”, explicó durante su participación en el Omelete Stage del Centro Citibanamex, en la Ciudad de México.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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El también youtuber destacó que, después de Estados Unidos, México es su segundo público más grande interesado en los formatos del metraje encontrado y la cámara fija, que utiliza su proyecto.

Kane Parsons da un adelanto exclusivo de "Backrooms"

Durante el panel se mostraron dos clips exclusivos que solo pudieron ver los asistentes, ya que no se permitió grabar ni tomar fotografías.

Parsons explicó que los backrooms no tienen un solo creador, pues nacieron como una leyenda urbana en internet. Su origen se remonta a foros como 4chan, donde usuarios describían espacios amarillos interminables que aparecían en sueños o estados de desconexión.

Con el tiempo, el concepto creció y, hacia 2020, se volvió viral en redes sociales, hasta dar el salto a la pantalla grande.

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El creador se dio a conocer precisamente en YouTube, con sus representaciones de entidades y personas atrapadas en estos espacios, construidas a partir de su propia interpretación del fenómeno.

Kane Parsons pone en pantalla su propia visión de las Backrooms. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Kane Parsons pone en pantalla su propia visión de las Backrooms. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

“Los backrooms vienen de una ansiedad colectiva, ya sea por la pandemia o por el sistema industrial. No hubo un punto de quiebre, fue algo gradual: la gente proyectó sus miedos. Es una forma de perder la cordura; cuando estás privado de muchas cosas, buscas algo que te inspire”, reflexionó.

Elementos como la iluminación, el papel tapiz o las alfombras generan una sensación constante de amenaza. Y, al no haber un peligro claro, es la propia mente la que comienza a construirlo, cuenta sobre el concepto.

La película de terror llegará a cines el 29 de mayo.

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