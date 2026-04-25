“Por el poder de Grayskull”. La CCXP México 2026 fue testigo de la transformación de Adam en He-Man, un momento que dejó a cientos de asistentes boquiabiertos durante una de las actividades más esperadas del día.

"Amos del Universo" (Masters of the Universe) presentó un adelanto exclusivo de 20 minutos para quienes lograron ingresar a su panel en el Thunder Stage, del Centro Banamex, este sábado 25 de abril.

Tras una breve introducción de Javier Ibarreche, el material comenzó a proyectarse bajo la indicación de no encender los celulares, ya que se trataba de contenido inédito. Aunque no es posible revelar detalles específicos, el avance ofrece una idea clara de lo que los fans pueden esperar.

Fans de He-Man corean “¡Por el poder de Grayskull!” durante el panel de "Amos del Universo" en la CCXP México 2026. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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En este primer vistazo se aprecia la caracterización de varios personajes clave, desde Adam como príncipe de Eternia y su transformación en He-Man, hasta figuras como Teela y Skeletor.

La película cumple con las expectativas de los seguidores de la franquicia: héroes y villanos lucen imponentes en pantalla, con una estética que apuesta por la épica clásica del universo de He-Man.

Javier Ibarreche participó en el panel de "Amos del Universo". Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Los efectos visuales y el diseño sonoro destacan dentro del adelanto, provocando reacciones constantes del público, cuyos gritos y ovaciones acompañaron gran parte de la proyección.

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Como parte de la experiencia, los asistentes recibieron una réplica de la Power Sword, el arma emblemática del héroe. Al finalizar el clip, la sala estalló en aplausos mientras los fans, espada en mano, coreaban: “¡Yo tengo el poder!”.

"¡Por el poder de Grayskull!", la frase icónica de "He-Man y los Amos del Universo" ⚔️ se escuchó así en la convención CCXP México 2026.

Video: César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/N0l4cuvKbo — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 25, 2026

¿Cuándo se estrena Masters of the Universe?

La película llegará a los cines en México el próximo 4 de junio. Protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes y Jared Leto, se espera que su estreno esté acompañado de productos coleccionables como palomeras y vasos temáticos.

¿De qué va "Amos del Universo?

El tráiler, lanzado hace unas semanas, adelanta una historia con estética ochentera que apuesta por la nostalgia, centrada en la batalla entre He-Man y el villano Skeletor.

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Inspirada en la popular línea de juguetes de Mattel, la historia mezcla fantasía medieval con ciencia ficción. Sigue a un joven príncipe que se ve obligado a huir de su hogar y llega a la Tierra, donde emprende la búsqueda de una espada que le permitirá convertirse en He-Man y enfrentarse al villano que busca dominar el planeta Eternia.

La jornada de este sábado continuará con la presencia de parte del elenco de "La casa del dragón".