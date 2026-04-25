Víctor del Castillo fue el encargado del maquillaje de los Jackson 5 en la película "Michael", es decir, cuando el que se convertiría en el “Rey del Pop” cantaba en compañía de sus hermanos, grupo infantil que dominó esa escena desde fines de los 60s, y hasta mediados de los 70s.

Hay que aclarar que el mexicano no tocó el rostro de Jaafar Jackson, quien interpreta a Michael, pues este último personaje tenía su propio equipo especializado, pero su trabajo si captó al resto de chicos como el de Jermaine Jackson, que en los 80s seguiría con su carrera musical.

“Me tocó hacer a los hermanos en su época adolescente, que hacen los videos y conciertos. Los hermanos reales no se metían para nada, pero teníamos referencias por todos lados. Por ejemplo, teníamos que igualar un poco el tono de piel de los actores, pues aunque eran negros, teníamos que acercarlos a un cierto tono”, contó Del Castillo a EL UNIVERSAL, el año pasado.

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Víctor no es ningún improvisado: lleva varios años trabajando en EU en filmes como “Los juegos del hambre” y “Judas y el mesías negro”, así como la miniserie "Pam & Tommy". Y ha estado nominado en tres ocasiones al Emmy: por “Dancing with the stars”, “Grotesquerie” y justo por “Pam & Tommy”, por la que lo obtuvo en 2022.

La labor del maquillista no es sólo poner rímel, lápiz labial y polvo en los rostros actorales, como equivocadamente se cree, sino usar todo tipo de herramientas necesarias, como prostéticos, buscar los colores de ciertas épocas o peinados, para que todo mache con el personaje con el cual se trabaja.

Su ingreso a “Michael” se dio por medio del Bill Corso, ganador del Oscar por “Lemony Snicket: una serie de eventos desafortunados”, quien le encargó maquillar a quienes interpretarían a Jackie, Tito, Jermaine y Marlon. En tanto, Corso fue el encargado de "Michael" en toda la película.

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¿Dónde se filmó "Michael"? Así fue el rodaje

Del Castillo recuerda que parte del rodaje se realizó en la verdadera casa de Michael, donde tuvo la oportunidad de ver un cuarto en el que el propio cantante había montado una exposición con su trayectoria.

En esos llamados también estuvieron presentes Prince,hijo de Michael, a quien había conocido brevemente en el 2010, cuando él y su hermana Paris recibieron un reconocimiento póstumo para su padre.

El joven lo reconoció y se puso feliz, aunque el contacto sólo había sido de unos minutos.

“El estaba muy emocionado con la película, ya quería verla terminada y espero le vaya gustar cuando salga”, comentó en ese momento.

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En la filmografía de Del Castillo también figuran “Bardo”, de Alejandro González Iñárritu; “Raymond & Ray”, con Ewan McGregor y Ethan Hawke, así como “Welcome to Chippendales”, sobre el fundador de esos lugares de bailes masculinos para mujeres.

Nada mal para quien estudió ciencias de la comunicación y a los 24 años era gerente editorial en una revista juvenil. Un día visitó a su hermano en San Diego y tanto le gustó la ciudad, que decidió quedarse a vivir. Sin plan de trabajo, se inscribió en una escuela para perfeccionar su inglés y ahí vio una invitación para un curso de maquillaje. Y lo tomó. "Nunca me imaginé que con eso encontraría la inspiración que necesitaba", dijo al respecto.