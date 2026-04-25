Charlize Theron volvió a demostrar por qué es una de las actrices más comprometidas con la acción y la promoción de sus proyectos. Como parte de la campaña de su nueva película “Apex”, la sudafricana de 50 años llevó su gira de prensa a otro nivel al escalar una pared de roca instalada en pleno Times Square, en Nueva York.

El acto no fue casual: “Apex” es un thriller de supervivencia con fuertes dosis de acción física, por lo que la dinámica buscó reflejar la intensidad del filme y la preparación que requiere su personaje.

Theron, conocida por realizar muchas de sus propias escenas de riesgo en cintas como "Mad Max: Fury Road" o "Atomic Blonde", se mostró segura y en control durante la escalada, lo que rápidamente llamó la atención de turistas y medios.

El evento se convirtió en un espectáculo público y en una estrategia de marketing efectiva, generó imágenes virales en redes sociales y reforzó la imagen de la actriz como una figura ligada al cine de acción.

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Charlize Theron rock-climbed a billboard in Times Square just to tell you that APEX is NOW ON NETFLIX. pic.twitter.com/1TcOiVkP3t — Netflix (@netflix) April 24, 2026

¿De qué trata “Apex”?

Aunque los detalles completos de la trama de “Apex” se han mantenido bajo reserva, se sabe que la película apuesta por secuencias físicas exigentes y un tono de alta tensión, elementos que encajan con este tipo de promoción poco convencional.

Con este tipo de apariciones, Theron no solo promociona una película, sino que también consolida su reputación como una estrella que apuesta por experiencias inmersivas y espectaculares fuera de la pantalla.

En las redes, cibernautas se mostraron complacidos por haber visto la escena en vivo, aunque otros lamentaron por no estar presentes en un momento sin precedentes.

"No puedo creer que haya visto a Charlize Theron escalando un cartel de Times Square. Las personas con suerte que casualmente estaban allí se detuvieron en seco mientras todos miraban hacia arriba mientras ella escalaba un enorme cartel que se alzaba sobre las calles. La mujer es un ícono absoluto".

“Apex” se podrá ver en Netflix a partir del 24 de abril.

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