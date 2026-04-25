El Doc ya había viajado al futuro. Todos vimos cuando, en 1985, marcó en el tablero del DeLorean el 21 de octubre de 2015. Pero ahí no acabó su viaje: continuó hasta traerlo a México este 2026, para participar en la convención CCXP.

Ayer, en dos paneles, en el Thunder y en el Omelete Stage, lo esperaban cientos que sortearon las largas filas bajo el sol para tomar sus lugares. Entre el público había cosplays y afiches relativos a su personaje en la saga de Volver al futuro.

El actor Christopher Lloyd quiso conducirse también por otro camino, hablando en presente. “Estoy esperando que suene el teléfono”, dijo con ironía, desatando la risa de varios, sobre la posibilidad de conseguir un papel hoy a sus 87 años.

Christopher Lloyd. Foto: Hugo Salvador/El Universal

“¿Todavía te pones nervioso cuando llega un nuevo papel?”, le preguntaron en una de las charlas.

“Bueno, me emociono mucho. Es como ahora... que estoy muy ansioso. No tengo trabajo ahora mismo, así que estoy esperando a ese teléfono”, enfatizó con ironía.

“Y si escucho que me están ofreciendo un trabajo, inmediatamente quiero leer el guion y decidir si es algo bueno para mí”, añadió.

El originario de Connecticut tuvo un momento emotivo por la mañana al viajar al pasado: casi llegó al borde de las lágrimas al recordar sus inicios en la actuación.

“Cuando era joven, en mis 20, no tenía idea de que estaría aquí sentado hablando de esto (su trayectoria); no, yo solo esperaba poder tener trabajo de cualquier tipo y tuve las oportunidades que han visto”, se sinceró.

Ambiente y color en la CCXPMX 2026. Foto Hugo Salvador/El Universal

El DeLorean también apareció

En su retrospectiva, Lloyd mencionó que pasar de la tarima del teatro a los sets de cine no fue tan complicado, pues Jack Nicholson fue un gran apoyo en su primer proyecto cinematográfico, Atrapados sin salida, de 1975.

“Parece muy sencillo, muchos de los actores de esa película venían del teatro también. Jack Nicholson hizo todo lo que pudo porque sabía que tenía un reparto joven, sin mucha experiencia; nos dio confianza en lo que estábamos haciendo, así que fue fácil”, señaló.

Durante el panel, se hizo una pausa para revelar que el DeLorean se encontraba dentro del Thunder Stage, lo que provocó un grito de los asistentes. Al terminar la charla, algunos pudieron tomarse fotos con el vehículo que volvió famoso al Doc Brown.

Después, Lloyd aseguró que cada vez que ha retomado su papel como Emmett Brown fuera de la saga se ha asegurado de respetar la esencia del personaje, pues no haría nada que pudiera arruinarlo para sus seguidores.

Al finalizar esa intervención, y como si se tratara de un maestro, mentor o, en este caso, doctor, dio un mensaje a quienes se reunieron en la CCXP 2026 para verlo.

Lloyd recibió una piñata en forma del DeLorean. Foto: Youtube

“Nunca se rindan, no renuncien a lo que es importante para ustedes, para su alma. Si creen en ustedes mismos, no se den por vencidos”, aseguró.

“Quizá a veces tengan que retroceder un poco, pero después continúen en ese camino hacia donde quieran ir. Y ahora quiero citar a Volver al futuro: su futuro es suyo para construirlo, hagan uno muy bueno”, apuntó.

No fue el único DeLorean de la tarde, en el Omelete Stage, recibió una piñata con la forma del vehículo que lo llevó al pasado y al futuro en más de una ocasión.

El actor la admiró por varios segundos y se la llevó sobre la cabeza al retirarse, luego de confesar que quizá se quedó con una camisa del set de Volver al futuro.

“Es amarilla, con muchas cosas, está en mi clóset y mi esposa espera que se quede ahí”, contó.

Desde el Omelette Stage, donde habló Lloyd, hasta los pasillos de la convención, los fans, entre cosplays, disfrutaron del día uno de la jornada. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Bruce Dickinson defiende lo real

También destacó la presencia de Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, quien llevó la conversación al cáncer de garganta que enfrentó en 2015.

“Me pregunté: ¿soy cantante o narrador? Y entendí que soy más narrador, sólo que cuento historias a través del canto”, dijo al explicar que esa idea le dio calma ante la idea de no cantar.

Ese impulso lo llevó también a The Mandrake Project, su proyecto más reciente, que mezcla música y cómic con ciencia ficción oscura, ocultismo, universos paralelos y una familia disfuncional.

Bruce Dickinson adelantó que The Mandrake project tendrá más libros. Foto Hugo Salvador/El Universal

Habló, además, de la IA y defendió la experiencia en vivo como algo que no puede replicarse.

“Lo que buscan es algo hecho por seres humanos, con pasión. Las imperfecciones, esos accidentes que pasan cuando haces algo de forma real, son cosas que la IA no puede inventar”, dijo.

En el primer día de la CCXP México también participaron Tom Wlaschiha y Aaron Paul.

Aaron Paul habló de El camino, la película en la que retoma a su mítico Jesse Pinkman. Foto Hugo Salvador/El Universal

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