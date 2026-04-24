Aaron Paul, reconocido por su participación en la multipremiada serie "Breaking Bad", no ocultó su admiración por México durante el primer día de su participación en la CCXP México 2026, realizada este viernes 24 de abril en el Centro Banamex.

El actor, quien dio vida a Jesse Pinkman, se presentó en el escenario principal acompañado por Gaby Cam y el influencer Javier Ibarreche.

“Hola”, dijo al iniciar su participación, para después añadir: “Yo amo a México”.

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Paul fue recibido con vítores por parte de sus seguidores y aprovechó para enumerar algunas de las cosas que más le gustan del país, entre ellas “los niños, la comida, la cultura y el arte”.

El actor Aaron Paul se presentó en el panel principal de la CCXP. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Lejos de una declaración superficial, el actor compartió que suele visitar México al menos una vez al año y que uno de sus destinos recurrentes es Puerto Escondido.

“Esta es mi cuarta vez en Ciudad de México, podría decirse que es una de las mejores ciudades del planeta. Me tiene enamorado”, expresó, y agradeció la cálida bienvenida del público.

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Durante el evento también habló sobre su vida antes de alcanzar la fama internacional, cuando enfrentaba dificultades económicas e incertidumbre incluso para pagar la renta.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Tras interpretar a Jesse Pinkman, su vida cambió por completo, lo que hoy le permite disfrutar junto a su familia de experiencias que antes no imaginaba posibles.

Como parte de la nostalgia, Paul aún conserva objetos del set de "Breaking Bad", como la máscara de gas de su personaje, entre otros recuerdos.

Finalmente, fue contundente en su mensaje a los jóvenes sobre la importancia del enfoque y la dedicación para alcanzar sus sueños.

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