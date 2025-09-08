Más Información

Llega muestra de Rini Templeton, creadora de dibujos de protesta al MUAC

Muestra "El agua sigue su cauce": desde documentos con la firma de Hernán Cortés hasta la narración de milagros en la Biblioteca Cervantina del Tec

Lady Gaga en Xochimilco, la nueva línea de trolebús y la muerte de Giorgio Armani, en los memes de la semana

El arte de Leonora Carrington alimenta deseos: entrevista a Lena Vurma y Thor Klein

Diversiones eruditas de un traductor no profesional: entrevista a Aurelio Asiain

"Los rostros de los gorilas son irresistibles al lápiz": entrevista a Anthony Browne

Raymond Cruz, actor que interpreta a Tuco Salamanca en "", fue detenido en Los Ángeles, bajo sospecha de un delito menor de agresión.

De acuerdo con información publicada por TMZ, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando alguien llamó a los servicios de emergencias alegando que Cruz había rociado a su hija con una manguera de jardín.

Testigos, según los reportes oficiales, relataron que el incidente comenzó cuando Cruz se encontraba lavando su coche; la joven se estacionó justo en frente del vehículo y aunque el histrión le pidió que se apartara, ella no hizo caso alguno.

Cruz la roció con agua mientras y, aunque parece que se trató de un accidente, la chica interpretó el acto como intencional.

Tras la llegada de los oficiales, el actor fue detenido y llevado a la estación de policía, donde se encuentra en proceso de registro.

Según las leyes del estado, al tratarse de un arresto por delito menor, el caso estará a cargo del Fiscal de la Ciudad y tras una audiencia solo recibiría una advertenica y, en ocasiones, se ofrece completar cursos de control de la ira a cambio de retirar los cargos.

Hasta el momento no se han presentado cargos formales, y el representante del actor se negó a hacer comentarios sobre lo ocurrido.

