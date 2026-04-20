CCXP México 2026; fechas, invitados y todo lo que debes saber

La Comic Culture Experience (CCXP) celebra su tercera edición en México del 24 al 26 de abril de 2026, consolidándose como el espacio definitivo para la cultura pop.

Este encuentro masivo reúne lo más destacado del cine, la televisión, los cómics y el gaming en una experiencia que, según los estándares de la Entertainment Software Association (ESA), funciona como el principal motor de interacción entre la industria y los consumidores.

La convención Comic Con Experience México fue el escenario ideal para presentar al nuevo equipo de superhéroes de Marvel, quienes emocionaron al público con su cercanía, carisma y detalles inéditos de la cinta. Foto: El Universal

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De acuerdo con los organizadores, el festival promete un viaje desde la nostalgia hasta los anuncios que definirán el futuro del entretenimiento.

Invitados legendarios y talentos confirmados paso a paso

La oferta de personalidades para esta edición destaca por su diversidad y peso histórico en la industria:

Iconos del cine: El evento recibe a figuras de estatus legendario como Christopher Lloyd (protagonista de la trilogía de Volver al Futuro). A él se suma Aaron Paul (reconocido por su papel en Breaking Bad y Need For Speed).

El evento recibe a figuras de estatus legendario como Christopher Lloyd (protagonista de la trilogía de Volver al Futuro). A él se suma Aaron Paul (reconocido por su papel en Breaking Bad y Need For Speed). Comedia y cultura geek: La dosis de oro llega con Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie (tres figuras icónicas del universo de The Big Bang Theory).

La dosis de oro llega con Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie (tres figuras icónicas del universo de The Big Bang Theory). Música y leyendas locales: El cartel incluye al vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson. En el ámbito regional, destaca Luis Carreño (voz de Bob Esponja) y la estrella de la lucha libre, Zero Miedo.

El cartel incluye al vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson. En el ámbito regional, destaca Luis Carreño (voz de Bob Esponja) y la estrella de la lucha libre, Zero Miedo. Presencia de industria: En el sector de videojuegos, se confirma la participación oficial de Nintendo con activaciones inmersivas.

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Experiencias, coleccionables y el certamen Cosplay Master

De acuerdo con las guías de la International Association of Exhibitions and Events (IAEE) para la gestión de ferias especializadas, la CCXP 2026 ofrece un entorno diseñado para el consumo de alto nivel y la competencia artística:

Zonas de exhibición: Los pasillos albergan figuras de anime y cómics de edición limitada. Se destaca la presencia de réplicas de utilería. Activaciones de marca: Los estudios derrochan presupuestos para crear entornos inmersivos donde los asistentes reciben regalos (como las populares "tote bags") y participan en dinámicas de destreza. Concurso Cosplay Master: El certamen premia la dedicación de los asistentes con un galardón de $50,000 MXN en efectivo. El ganador asegura su estatus al ser nombrado juez autorizado para la edición 2027. Acceso de lujo y costos: Los pases generales inician en los $990 MXN. El Epic Pass ($4,275 MXN) incluye acceso a la "Spoiler Night" del jueves 23 de abril, entrada preferencial y mercancía oficial. Interacción directa: Los encuentros "Meet & Greet" tienen costos específicos: la fotografía y firma con Christopher Lloyd se tasa en $7,023 MXN, mientras que con Aaron Paul el costo es de $2,487 MXN.

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