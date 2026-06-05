El ejército de Estados Unidos declaró que Irán lanzó siete misiles contra Kuwait y Bahréin.

En un comunicado, el Comando Central indicó que "el 5 de junio, las fuerzas estadounidenses interceptaron varios misiles balísticos y drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y los países vecinos del Golfo".

Añadió que "hace unas horas, Irán disparó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Bahréin después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Estos drones representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraní en Goruk y en la isla de Qeshm para prevenir nuevos ataques marítimos".

Mencionó que "las evaluaciones iniciales indican que seis de los misiles lanzados por Irán fueron interceptados y un séptimo no alcanzó su objetivo. Hasta el momento, no se han reportado daños al personal estadounidense, y las afirmaciones iraníes sobre daños al cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin son falsas.

"Las fuerzas del CENTCOM permanecen vigilantes y preparadas para seguir respondiendo a cualquier agresión iraní injustificada en legítima defensa".

Antes, las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron a primera hora de este sábado que estaban respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones, días después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional del país dejara un muerto y decenas de heridos.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército en la red social X, sin especificar su origen.

"Se escucharon repetidos estruendos de explosiones en zonas cercanas al aeropuerto internacional de Kuwait" y "estallidos y disparos" en Manama, la capital de Bahréin y donde se activaron sirenas aéreas, según los periodistas.

El ejército ideológico de Teherán había dicho que atacó las instalaciones militares "enemigas" tras varios bombardeos estadounidenses a instalaciones de radares en Irán.

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que atacaron "bases enemigas" en el Golfo, después de que Estados Unidos bombardeara instalaciones de radares en la república islámica.

En un comunicado difundido por la televisión estatal Irib, el ejército ideológico de Irán afirmó que "bases enemigas en la región fueron alcanzadas por misiles aéreos".

Kuwait y Bahréin, dos países que albergan importantes instalaciones militares estadounidenses, informaron minutos antes que se vieron obligadas a activar alertas aéreas.

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