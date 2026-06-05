[Publicidad]
El ejército de Estados Unidos declaró que Irán lanzó siete misiles contra Kuwait y Bahréin.
En un comunicado, el Comando Central indicó que "el 5 de junio, las fuerzas estadounidenses interceptaron varios misiles balísticos y drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y los países vecinos del Golfo".
Añadió que "hace unas horas, Irán disparó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Bahréin después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Estos drones representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraní en Goruk y en la isla de Qeshm para prevenir nuevos ataques marítimos".
Mencionó que "las evaluaciones iniciales indican que seis de los misiles lanzados por Irán fueron interceptados y un séptimo no alcanzó su objetivo. Hasta el momento, no se han reportado daños al personal estadounidense, y las afirmaciones iraníes sobre daños al cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin son falsas.
"Las fuerzas del CENTCOM permanecen vigilantes y preparadas para seguir respondiendo a cualquier agresión iraní injustificada en legítima defensa".
Antes, las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron a primera hora de este sábado que estaban respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones, días después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional del país dejara un muerto y decenas de heridos.
"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército en la red social X, sin especificar su origen.
"Se escucharon repetidos estruendos de explosiones en zonas cercanas al aeropuerto internacional de Kuwait" y "estallidos y disparos" en Manama, la capital de Bahréin y donde se activaron sirenas aéreas, según los periodistas.
El ejército ideológico de Teherán había dicho que atacó las instalaciones militares "enemigas" tras varios bombardeos estadounidenses a instalaciones de radares en Irán.
Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que atacaron "bases enemigas" en el Golfo, después de que Estados Unidos bombardeara instalaciones de radares en la república islámica.
En un comunicado difundido por la televisión estatal Irib, el ejército ideológico de Irán afirmó que "bases enemigas en la región fueron alcanzadas por misiles aéreos".
Kuwait y Bahréin, dos países que albergan importantes instalaciones militares estadounidenses, informaron minutos antes que se vieron obligadas a activar alertas aéreas.
js
[Publicidad]
Más información
Estados
Mundial 2026: selección de Corea del Sur arriba a Guadalajara; mariachis y fans los reciben en el aeropuerto
Universal Deportes
Así luce el estadio Ciudad de México, a menos de una semana de la inauguración del Mundial 2026
Universal Deportes
Corea del Sur llega a Guadalajara; concentrará en México para el Mundial de 2026
Nación
SEP entrega acuerdo de no represalias contra estudiantes del IPN; continúa toma de Canal Once
Sección
Ángela Aguilar asegura que Dua Lipa copió su look y las redes le responden: "Dua sí se casó en mayo". VIDEO
Sección
Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en Nueva York: revelan nuevos detalles
Sección
Texas activa emergencia tras detectar una plaga erradicada hace más de 60 años. ¿En qué condados?
Sección
¿Tienes 60 años o más? Ya abrió el registro para recibir esta pensión; consulta requisitos y fechas