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El segundo día de la ya inició y con mucha más asistencia que ayer, entre la euforia por los paneles de este 25 de abril y el hecho de no tener que trabajar es lo que animó a muchos a desplazarse al Centro Banamex.

Para esta jornada también han crecido en número aquellos que decidieron lucir el cosplay de sus personajes favoritos como Axel Valencia que gastó cerca de 12 mil pesos en una armadura de The Mandalorian.

“Es súper recomendable, entiendo que dentro de lo que caben los precios no son tan accesibles, pero para mí con todo lo que incluye todo lo que puedes hacer bastante recomendado, la verdad es que yo sí los animo a que vengan y pues nada que conozcan lo mejor de sus universos favoritos”, dice el joven de 26 años que asegura, otras convenciones similares son mucho más accesibles.

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Axel Valencia gastó cerca de 12 mil pesos en una armadura de The Mandalorian. FOTO: César González/EL UNIVERSAL.
Axel Valencia gastó cerca de 12 mil pesos en una armadura de The Mandalorian. FOTO: César González/EL UNIVERSAL.

La edad no es una limitante para los entusiastas de eventos como la CCXP, para demostrarlo está Luis de 55 años que también vino caracterizado como un personaje de Star Wars en compañía de su amiga Valentina de 25.

“Fui creciendo con Star Wars, que fue el inicio, entonces yo veía y quería ser uno de ellos, el cosplay te da la oportunidad de eso y si te da pena, para eso están las máscaras, te las pones y nadie sabe quién eres”, afirma.

Este sábado estará muy cargado de actividades en la convención y si todavía no armas el plan aquí te dejaremos todos los horarios:

¿Qué habrá el sábado 24 de abril en el CCXP México 2026?

Thunder Stage

  • 11:15 - 12:00: Premier del doblaje de "One Piece".
  • 12:15 - 13:00: Crunchyroll Showcase.
  • 14:15 - 15:00: Backrooms con Kane Parsons.
  • 16:45 - 17:30: Star Trek: Strange New Worlds.
  • 17:45 - 18:30: "Spider-Noir".
  • 19:00 - 19:45: "La Casa del Dragón" (HBO MAX). 

Omelete Stage

  • 12:15 - 15:30: Paneles de TFT, Crunchyroll, Hell's Paradise y My Hero Academia.
  • 15:30 - 16:00: Penta Zero Miedo.
  • 16:45 - 17:15: Entrevista con Tom Wlaschiha.
  • 17:25 - 18:55: Bloques de Star Trek y Spider-Noir.
  • 19:15 - 19:55: House of the Dragon.

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