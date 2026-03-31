En los últimos años, los “Backrooms” se han consolidado como una de las historias de terror más populares surgidas de internet. Lo que comenzó como un creepypasta en foros ahora dará el salto a la pantalla grande con una película producida por A24, cuyo primer tráiler ya ha generado expectativa entre los fans del género.

La cinta será protagonizada por Lukita Maxwell, Renate Reinsve y Finn Bennett, quienes interpretan a personajes atrapados en una dimensión laberíntica. En la historia, deberán rescatar a un paciente mientras intentan entender la naturaleza del lugar y encontrar una salida del terrorífico espacio.

¿Qué son los Backrooms?

El origen de los "Backrooms" se remonta a 2019, cuando en el foro 4chan, específicamente en la sección paranormal /x/, un usuario compartió una inquietante imagen acompañada de una breve descripción. En ella se hablaba de un espacio infinito compuesto por pasillos amarillos, alfombras húmedas, luces fluorescentes y una sensación constante de vacío.

A partir de ese momento, la historia creció de forma colectiva. Usuarios comenzaron a aportar relatos, teorías y supuestas experiencias sobre este lugar, describiéndolo como un laberinto interminable del que es casi imposible escapar y con trampas

Algunos textos advertían que, si no se tenía cuidado, uno podía “quedarse atrapado” en los Backrooms. Otros mencionaban la incomodidad de la alfombra, el zumbido de las luces o incluso la presencia de entidades desconocidas, lo que alimentó su reputación como una especie de “infierno moderno”.

Con el paso del tiempo, el fenómeno evolucionó. Gracias a herramientas digitales e inteligencia artificial, creadores han producido videos hiperrealistas de estos espacios, además de videojuegos que permiten a los usuarios experimentar esta sensación de encierro y desorientación.

De internet al cine

Esta no es la primera vez que A24 apuesta por historias nacidas en internet. En el pasado, el estudio ya había trabajado con creadores digitales, como ocurrió con "Talk to Me", dirigida por los hermanos Philippou.

En esta ocasión, la dirección estará a cargo de Kane Parsons, cineasta británico, con 20 años, que ganó notoriedad precisamente por sus cortometrajes sobre los Backrooms en YouTube.

La película “Backrooms” llegará a cines el próximo 29 de mayo, buscando trasladar al público esa sensación de inquietud que convirtió a esta historia en un fenómeno global del terror digital.

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