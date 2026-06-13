Pachuca.- El Sistema Estatal de Protección Civil en Hidalgo activó el semáforo amarillo para cuatro regiones de la entidad debido al incremento en los niveles de diversos cuerpos de agua, así como a los pronósticos de lluvias para los próximos días.

De acuerdo con la dependencia, derivado de las precipitaciones registradas durante las últimas semanas, diversos ríos y presas se encuentran al límite de su capacidad y, en algunos casos, han superado sus niveles habituales, por lo que se mantienen cuatro puntos considerados en foco amarillo.

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De esta manera, se informó que el puente Tunititlán, en el municipio de Mixquiahuala; el río Calabozos, en Huautla; además de las zonas de San Bartolo Tutotepec y Huehuetla, así como la comunidad de Chapula, perteneciente al municipio de Tianguistengo, permanecen bajo monitoreo permanente las 24 horas del día debido a las condiciones que presentan.

El cambio a semáforo amarillo implica mantener una vigilancia constante sobre la evolución de los cauces y reforzar las acciones preventivas en las comunidades consideradas de mayor riesgo ante posibles desbordamientos o afectaciones por escurrimientos derivados de la acumulación de agua.

Foto: Especial

Ante ello, se hizo un llamado a la población para extremar precauciones al cruzar ríos, arroyos y corrientes de agua, ya que el incremento en los niveles representa un riesgo importante para la integridad de las personas.

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Asimismo, se informó que estas comunidades permanecen bajo alerta para que, en caso de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen, puedan activarse de manera inmediata las acciones de auxilio y protección a la población.

De igual manera, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia y mantenerse preparada ante posibles evacuaciones preventivas, en caso de que la situación así lo requiera.

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