En el escenario principal de la CCXP México 2026, parte del elenco de “Star Trek: Strange New Worlds”, integrado por Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding y Paul Wesley, se reunió con fans de la serie en medio de aplausos y vítores.

Los actores compartieron algunos momentos de su visita a la Ciudad de México, incluido su recorrido por Xochimilco, donde pasearon en trajinera.

Romijn incluso reaccionó con entusiasmo a la fauna local: “¡los ajolotes!”, dijo.

Durante su estancia en el país también convivieron con mariachis, posaron con la playera de la Selección Mexicana y probaron comida típica, como tortillas de maíz azul con queso, que conquistaron su paladar.

Xochimilco, trajineras, ajolotes, quesadillas y mariachi se hacen presentes entre el elenco de "Star Trek: Strange New Worlds" durante la CCXP México 2026.

Video: César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/M8enY5Iuzj — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 25, 2026

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de “Star Trek: Strange New Worlds”?

Durante el panel se confirmó que la cuarta temporada se estrenará el 23 de julio a través de Paramount+, con episodios semanales. Además, se mostró un adelanto que combina acción y drama, y que cierra con la frase: “Vayamos con valentía”.

"Star Trek: Strange New Worlds" llega a la #CCXPMéxico



Parte del elenco presentó el tráiler de la cuarta temporada, que se estrenará el próximo 23 de julio. 📹 César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/3rI7sRIreg — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 25, 2026

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¿De qué trata la nueva temporada?

En esta etapa, la tripulación del USS Enterprise, liderada por el capitán Christopher Pike, continúa explorando nuevos mundos. En el camino enfrentan amenazas externas, conflictos personales y el reto de relacionarse con otras civilizaciones, mientras intentan mantenerse fieles a su misión, de acuerdo con la sinopsis oficial.

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