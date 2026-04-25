"Spider-Noir" presentó por primera vez su tráiler oficial en la Ciudad de México en la CCXP 2026. Esta historia revela una versión distinta del universo del héroe arácnido, más cruda, más íntima y situada en una Nueva York de los años 30 marcada por la violencia y la melancolía.

Lejos del héroe tradicional, la serie apuesta por una narrativa de detectives. Nicolas Cage encarna a Ben Reilly, un investigador privado veterano, desgastado por la vida y perseguido por su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

¿Qué se vio en el material exclusivo de Spider-Noir?

En el adelanto, el personaje comienza a redescubrir sus habilidades mientras se enfrenta a una red criminal liderada por un antagonista interpretado por Brendan Gleeson, quien apunta a ser una versión de Silvermane.

La serie, basada en el cómic Spider-Man Noir es una historia independiente, sin conexión directa con otras adaptaciones cinematográficas del personaje.

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Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su propuesta visual, podrá verse en dos versiones, una en blanco y negro, fiel a la estética clásica del noir, y otra en color con tonos realistas.

“Spider-Man Noir llega con un elenco increíble y de la mano de su creador, Oren Uziel. Es una experiencia única, con una versión del personaje que nunca habías visto antes. No puedo esperar a que vean los ocho episodios, que se estrenan el 27 de mayo en Prime Video.Queríamos hacer algo especial para ustedes, así que trajimos una escena exclusiva esta noche con nuestro elenco. Muchas gracias por estar aquí. Disfruten este adelanto de Spider-Man Noir”, dijo Nicolas Cage en un video reproducido en la sala.

El reparto reúne a figuras de distintas trayectorias, entre ellos Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Abraham Popoola, Jack Huston y el propio Brendan Gleeson.

Nicolas Cage, mediante un video presentado en la #CCXPMéxico, señaló que nunca antes se ha visto una versión del personaje como la de "Spider-Noir". Además, se presentó un adelanto de la producción y parte del elenco estuvo presente en el panel. 📹 Marlém Suárez/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/vSGuJFCslf — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 26, 2026

Durante el desarrollo del proyecto, el actor Jack Huston adelantó parte de la dinámica en el set junto al protagonista, arrancando aplausos y gritos de emoción, aunque el actor no estuvo presente:

“Mi primera semana fue peleando con Nicolas Cage. No hay nadie que trabaje más duro que él. Llegaba agotado y él estaba listo para otra toma. Lo interesante es que esto está en el universo Spider-Man, pero en los márgenes. Es algo completamente original”, dijo ante el panel en el Thunder Stage.

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Sobre su personaje, Flint Marko (Sandman), un guardaespaldas, que es asesinado lentamente por sus propios superpoderes el mismo Huston subrayó el enfoque emocional de la serie:

“La única referencia que tenía era la versión de las películas de Sam Raimi. Pero aquí es mucho más humano. Tiene conflictos, dolor, belleza. Aunque es noir, es muy relatable para una audiencia actual”, dijo el actor.

¿Cuándo se estrena?

"Spider-Noir" llegará el 27 de mayo con un formato que permitirá ver sus 8 episodios de forma consecutiva. La producción corre a cargo de Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, con dirección inicial de Harry Bradbeer.

“Queremos que vivan una experiencia de Spider-Man que nunca han visto. Que se diviertan. Es una serie que no se toma demasiado en serio, pero es muy entretenida”, mencionó el show runer.

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El desarrollo creativo está en manos de Oren Uziel y Steve Lightfoot, en colaboración con el equipo detrás de Spider-Man: Un nuevo universo, integrado por Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal.