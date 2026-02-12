Lanzan primer tráiler de Spider-Noir: así luce Nicolas Cage como el héroe arácnido: ¿cuándo y dónde verla?

El universo del superhéroe arácnido más querido de México está a punto de dar la bienvenida a un nuevo filme. Este 12 de febrero se lanzó el primer tráiler oficial de la nueva serie de acción real "Spider-Noir". Esta producción fue desarrollada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, junto a Sony Pictures Television.

La serie estará protagonizada por Lamorne Morris como Robbie Robertson, Karen Rodríguez como Janet, Li Jun Li como Cat Hardy y Nicolas Cage, quien dará vida a Ben Reilly, un detective privado que se convierte en un superhéroe en la ciudad de Nueva York, durante la década de 1930. El programa estará inspirado en los cómics publicados por Marvel.

Este personaje tuvo su primera aparición en el cine en 2018, en la película animada de Sony Spider-Man: Into the Spider-Verse, al que Nicolas Cage también prestó su voz. Este enigmático héroe se caracteriza por vestir una elegante gabardina, un sombrero y una máscara tejida negra con anteojos blancos.

¿De qué tratará esta nueva serie?

La plataforma lanzó dos formatos visuales, el primero estará en blanco y negro, mientras que el segundo será a color, al estilo "comic" y siguiendo las características del género noir, un estilo narrativo y estético muy popular en Hollywood entre los años 40 y 50, distinguido por tramas policíacas en un ambiente crudo y sombrío, rodeado de whisky y cigarros.

Este tráiler comienza con algunas secuencias del superhéroe en acción, balanceándose por los callejones de la ciudad, saltando sobre autos, golpeando ladrones y volviendo a utilizar sus habilidades arácnidas luego de una vida activa como superhéroe. "Sin poder, no hay responsabilidad", se puede leer en la descripción del avance.

Con la sombría ciudad de Nueva York como escenario principal, la historia se centra en Ben Reilly, un investigador privado que se enfrentará de nuevo al mundo criminal, rodeado de corrupción y mafia, impulsado por la Gran Depresión. El héroe revivirá su pasado como el único protector enmascarado y se enfrentará a villanos clásicos como Silvermane y Sandman, también tendrá una aparición especial Black Cat.

¿Cuándo y dónde se podrá ver?

Con un total de 8 episodios, la serie estará disponible en la plataforma de Amazon Prime Video el próximo miércoles 27 de mayo de 2026. No obstante, la serie se estrenará un día antes en el canal de televisión estadounidense Amazon MGM+. Apostando por una trama más madura y oscura, enfocada en el misterio, la investigación y los dilemas personales.

