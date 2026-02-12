Beca Rita Cetina: ¿cuándo inician los pagos de febrero 2026?; esto se sabe

Más Información

Millones de beneficiarios de la , para estudiantes de secundaria y primaria inscritos en escuelas públicas en México, esperan con ansias el inicio con los pagos correspondientes al bimestre enero-febrero de 2026.

La buena noticia es que este programa de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), reanudará los depósitos pronto.

La Beca Rita Cetina tiene como objetivo disminuir la deserción escolar en nivel básico por alta de recursos económicos en las familias mexicanas. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
¿Cuándo inician los pagos de febrero 2026 de la Beca Rita Cetina?

Desafortunadamente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, no ha dado a conocer la fecha exacta en la que darán inicio los pagos correspondientes al bimestre de enero-febrero de la Beca Rita Cetina.

No obstante, el Coordinador Nacional de Becas, Julio César León Trujillo, informó el pasado 11 de febrero a través de sus redes sociales que las dispersiones de los apoyos económicos se reanudarán "en los próximos días".

A través de una publicación en Facebook, el titular afirmó: "En unos días más iniciaremos con la dispersión. Ya estamos afinando los detalles con el Banco del Bienestar para publicar el calendario de pagos".

León Trujillo aprovechó el mismo reel para recordar que las y los beneficiarios que recogieron su tarjeta recientemente recibirán pago triple en esta primera dispersión, pues será la cantidad acumulada de los bimestres correspondientes a septiembre y octubre, y noviembre y diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026.

¿De cuánto serán los depósitos de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026?

Para quienes sean beneficiarios de continuidad, el depósito será equivalente a 1,900 pesos, más 700 pesos por alumno o alumna de la misma familia que también esté inscrito en el programa.

Para aquellos que obtendrán su primer depósito, el pago triple será equivalente a 5,700 pesos.

Los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan directo a la tarjeta del Banco del Bienestar de las familias beneficiarias. Foto: El Universal
