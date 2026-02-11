Más Información

Beca Rita Cetina primaria 2026: ¿Cuándo inicia el registro para recibir 2 mil 500 pesos anuales?; conoce fechas clave y requisitos

Carl’s Jr regalará hamburguesas el 14 de febrero; ¿cómo aplica la promoción?

Muere James Van Der Beek: esta fue la última publicación del actor de "Dawson's Creek" en Instagram

Brozo y Loret asisten al “banquete más lujoso de México” en la Suprema Corte; critican falta de austeridad de ministros

Adulta mayor confunde su carrito de supermercado con el de Rihanna; reacción de la cantante se viraliza

Con el objetivo de apoyar a la economía familiar, este 2026 la que anteriormente era otorgada a los estudiantes de secundaria, ampliará su cobertura y se otorgará también a los alumnos de primarias públicas.

Gracias a su esquema de montos, este programa se ha consolidado como uno de los proyectos que contribuyen al aprovechamiento escolar de miles de alumnos en el país, sobre todo en familias con más de un hijo en nivel básico.

Actualmente, en las asambleas informativas para padres de familia se están compartiendo los detalles del próximo registro para obtener el , para apoyar la compra de útiles y uniformes escolares.

Este programa está diseñado para respaldar a familias con menores inscritos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria Foto: El Universal
¿Cuándo inicia el registro para recibir 2 mil 500 pesos anuales?

El registro para ser beneficiario de la Beca Rita Cetina será del 2 al 19 de marzo por medio de la página . Cabe destacar que la dispersión de este apoyo se hará a través de las tarjetas del Banco del Bienestar y las fechas de entrega serán informadas directamente en las escuelas y en los canales oficiales del Gobierno de México.

La Beca Rita Cetina también se otorgará a estudiantes de secundaria. Foto: Especial
¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026?

El registro se hará desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el tutor esté dado de alta antes de iniciar el proceso.

  • Ingresar a la plataforma con la cuenta Llave MX.
  • Capturar los datos del estudiante: nombre, CURP, grado y escuela pública donde está inscrito.
  • Validar o subir la información del tutor.
  • Enviar la solicitud y descargar el comprobante.
  • Esperar la confirmación oficial para recoger la tarjeta en caso de ser beneficiario

