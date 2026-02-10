Servicios de streaming anunciados por TikTok causan alerta; SSC advierte sobre robo de datos personales

Más Información

Las plataformas de streaming son uno de los servicios más consumidos por los internautas y, con la amplia variedad de suscripciones, pagar más de dos cuentas se ha vuelto muy difícil para la economía de las familias. Por este motivo, un atractivo anuncio que ofrece contenido gratuito por , encendió la alerta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Recientemente están causando revuelo en la red, servicios de suscripciones que se anuncia por TikTok, ya que se trata de una de datos detectada por la Policía Cibernética de la CDMX.

Estas plataformas anuncian contenido gratuito por TikTok. Imagen: Unsplash
Servicios de streaming anunciados por TikTok causan alerta

En los videos difundidos por medio de redes sociales, principalmente TikTok, se promocionan tutoriales falsos para supuestamente activar un software de pago de forma gratuita con el propósito de que el usuario siga los pasos y desactive la seguridad de su dispositivo móvil y permitir que los atacantes roben sus contraseñas.

Dichos tutoriales en realidad están diseñados para robar tus datos personales y provoca que los delincuentes logren acceder inmediatamente a la información bancaria de la víctima, así como a sus redes sociales.

Aprende a proteger tus datos de un hackeo. Imagen: Unsplash
Recomendaciones para evitar el robo de datos

  • Evita la piratería: No instales activadores o versiones no oficiales; descarga software solo de sitios autorizados.
  • No ejecutes comandos desconocidos: Nunca copies ni pegues códigos o instrucciones provenientes de videos de redes sociales.
  • Desconfía de lo "gratis": Los ciberdelincuentes usan perfiles falsos y comentarios manipulados para que los tutoriales parezcan legítimos.
  • Seguridad activa: Mantén tu antivirus y sistema operativo siempre actualizados.
  • Monitoreo: Revisa periódicamente los accesos a tus cuentas para detectar actividad inusual y realiza respaldos de tu información.

