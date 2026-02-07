Más Información
SSC CDMX alerta por nueva modalidad de robo por falso repartidor; identifica las señales de estos delincuentes
Por medio de redes sociales la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, alertó a los capitalinos sobre una nueva modalidad de robo a casa habitación sin uso de violencia que va en incremento a raíz de la popularidad de los servicios de delivery, se trata del “falso repartidor”.
Si en tu colonia los servicios de entrega son constantes, a continuación te decimos cuales son las señales de alerta para identificar a los delincuentes y de qué manera se puede reforzar la seguridad en el hogar para evitar ser víctima de robo.
Nueva modalidad de robo por falso repartidor
De acuerdo con la institución, los delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicación para ingresar a privadas y condominios. Posteriormente tocan la puerta o el timbre simulando una entrega y, tras confirmar que el inmueble se encuentra vacío, abren por la fuerza y para sustraer objetos de valor.
Ante ello, la SSC emitió las siguientes recomendaciones de seguridad:
- Verificar cualquier entrega inesperada antes de abrir la puerta.
- Utilizar la mirilla, cámaras o sistemas de vigilancia para identificar a la persona.
- Llamar a la empresa o plataforma correspondiente para confirmar la autenticidad del pedido.
- Evitar entregar objetos de valor o permitir el acceso si no se tiene certeza sobre la identidad del visitante.
- Alertar a la red vecinal si se detectan actividades sospechosas.
- Reforzar la seguridad en el hogar con cerraduras, protecciones, iluminación exterior y sensores de movimiento.
- Instalar cámaras o alarmas, incluso de bajo costo.
- Reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o directamente a la Policía de Cuadrante.
