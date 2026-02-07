Por medio de redes sociales la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, alertó a los capitalinos sobre una nueva modalidad de robo a casa habitación sin uso de violencia que va en incremento a raíz de la popularidad de los servicios de delivery, se trata del “falso repartidor”.

Si en tu colonia los servicios de entrega son constantes, a continuación te decimos cuales son las señales de alerta para identificar a los delincuentes y de qué manera se puede reforzar la seguridad en el hogar para evitar ser víctima de robo.

Alerta por falso repartidor en CDMX. Foto: Pixabay

Nueva modalidad de robo por falso repartidor

De acuerdo con la institución, los delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicación para ingresar a privadas y condominios. Posteriormente tocan la puerta o el timbre simulando una entrega y, tras confirmar que el inmueble se encuentra vacío, abren por la fuerza y para sustraer objetos de valor.

Ante ello, la SSC emitió las siguientes recomendaciones de seguridad:

Verificar cualquier entrega inesperada antes de abrir la puerta.

Utilizar la mirilla, cámaras o sistemas de vigilancia para identificar a la persona.

Llamar a la empresa o plataforma correspondiente para confirmar la autenticidad del pedido.

Evitar entregar objetos de valor o permitir el acceso si no se tiene certeza sobre la identidad del visitante.

Alertar a la red vecinal si se detectan actividades sospechosas.

Reforzar la seguridad en el hogar con cerraduras, protecciones, iluminación exterior y sensores de movimiento.

Instalar cámaras o alarmas, incluso de bajo costo.

Reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o directamente a la Policía de Cuadrante.

#Alerta l #FalsoRepartidor l La #SSC alerta a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa habitación, conocida como "Falso repartidor", en la que se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de entrega para… pic.twitter.com/UHlKJzToba — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 7, 2026

