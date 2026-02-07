Más Información

Pocos lo saben; esta es la mejor hora para usar la lavadora y ahorrar energía

Pocos lo saben; esta es la mejor hora para usar la lavadora y ahorrar energía

Así puedes hacer que las fresas duren más tiempo en la nevera; conoce los consejos de un chef

Así puedes hacer que las fresas duren más tiempo en la nevera; conoce los consejos de un chef

Tazas giratorias con tu "mini yo"; ¿cómo hacer el trend viral de Pequeñas Grandes Amigas?

Tazas giratorias con tu "mini yo"; ¿cómo hacer el trend viral de Pequeñas Grandes Amigas?

SSC CDMX alerta por nueva modalidad de robo por falso repartidor; identifica las señales de estos delincuentes

SSC CDMX alerta por nueva modalidad de robo por falso repartidor; identifica las señales de estos delincuentes

¿Qué es el “Mobbing”?; identifica las conductas que ponen en riesgo la salud mental

¿Qué es el “Mobbing”?; identifica las conductas que ponen en riesgo la salud mental

Por medio de redes sociales la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México, alertó a los capitalinos sobre una nueva modalidad de robo a casa habitación sin uso de violencia que va en incremento a raíz de la popularidad de los servicios de delivery, se trata del “”.

Si en tu colonia los servicios de entrega son constantes, a continuación te decimos cuales son las señales de alerta para identificar a los delincuentes y de qué manera se puede reforzar la seguridad en el hogar para evitar ser víctima de robo.

Leer también:

Alerta por falso repartidor en CDMX. Foto: Pixabay
Alerta por falso repartidor en CDMX. Foto: Pixabay

Nueva modalidad de robo por falso repartidor

De acuerdo con la institución, los delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicación para ingresar a privadas y condominios. Posteriormente tocan la puerta o el timbre simulando una entrega y, tras confirmar que el inmueble se encuentra vacío, abren por la fuerza y para sustraer objetos de valor.

Ante ello, la SSC emitió las siguientes recomendaciones de seguridad:

  • Verificar cualquier entrega inesperada antes de abrir la puerta.
  • Utilizar la mirilla, cámaras o sistemas de vigilancia para identificar a la persona.
  • Llamar a la empresa o plataforma correspondiente para confirmar la autenticidad del pedido.
  • Evitar entregar objetos de valor o permitir el acceso si no se tiene certeza sobre la identidad del visitante.
  • Alertar a la red vecinal si se detectan actividades sospechosas.
  • Reforzar la seguridad en el hogar con cerraduras, protecciones, iluminación exterior y sensores de movimiento.
  • Instalar cámaras o alarmas, incluso de bajo costo.
  • Reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o directamente a la Policía de Cuadrante.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]