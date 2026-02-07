¿Qué es el “Mobbing”?; identifica las conductas que ponen en riesgo la salud mental

Más Información

El hostigamiento en el campo laboral es sutil, sin embargo las agresiones sistemáticas afectan gravemente la de quienes padecen “” en su centro de trabajo, este fenómeno ha ganado visibilidad debido al impacto que genera en el bienestar emocional y el desempeño profesional.

Quienes lo padecen se encuentran a menudo aisladas, humilladas y amenazadas por el acosador y su grupo de seguidores y no son capaces de encontrar una solución a esta situación. Por ello, a continuación te diremos cómo identificar las conductas hostiles y qué hacer en caso de ser víctima de “Mobbing”.

Quienes lo padecen se encuentran a menudo aisladas, humilladas y amenazadas. Foto: Pexels
¿Qué es el mobbing?

El mobbing se define como una serie de conductas intimidantes, repetitivas y prolongadas que buscan humillar o aislar a una persona en su lugar de trabajo. Dichas acciones pueden provenir de superiores, compañeros o incluso subordinados, y suelen darse durante semanas o meses, lo que incrementa las repercusiones psicológicas.

A diferencia de un conflicto laboral ocasional, el acoso laboral se caracteriza por su constancia y la intención de debilitar emocionalmente a la víctima, provocar su renuncia o deteriorar su reputación profesional.

Quienes lo padecen se encuentran a menudo aisladas, humilladas y amenazadas. Foto: Pexels
¿Cómo identificar el “Mobbing”?

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando se realizan estas acciones de forma constante, puede generar estrés crónico, ansiedad, depresión y baja autoestima.

  • Humillaciones o burlas en público
  • Gritos amenazas o insultos
  • Aislamiento intensional
  • Ignorar opiniones o excluir de reuniones
  • Sobrecarga de trabajo o tareas imposibles
  • Quitar funciones sin explicación
  • Difundir rumores o información falsa.
  • Consecuencias del “Mobbing”

Más allá del ámbito laboral, las personas afectadas pueden experimentar trastornos del sueño, agotamiento emocional, problemas de concentración y, en casos severos, síntomas de depresión o crisis de ansiedad. Cabe señalar que el ambiente laboral tóxico reduce la productividad y afecta la calidad de vida.

¿Qué hacer si soy víctima de Mobbing?

Si sospechas que eres víctima de acoso laboral, es importante documentar los hechos, buscar apoyo psicológico y comunicar la situación a recursos humanos o instancias legales correspondientes.

Asimismo, el ISSSTE puede ayudar a las víctimas de la violencia laboral a través del CEAM a través de la siguiente página: issste.gob.mx/CEAM

