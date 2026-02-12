¿Quién es Savannah Guthrie?; la presentadora de TV cuya madre fue secuestrada

A casi dos semanas de su inicio, la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión estadounidense, Savannah Guthrie, quien se presume que fue secuestrada en su domicilio en Tucson, Arizona, la noche del 31 de enero o durante la madrugada del 1 de febrero; se intensifica.

El caso, que se ha caracterizado por una inmensa cobertura mediática, también ha estado marcado de diversos giros inquietantes. Desde supuestos mensajes pidiendo recompensa por el rescate, la participación exhaustiva del FBI y autoridades locales, hasta llamados públicos por parte de los familiares de Guthrie, pidiendo que se reporte cualquier información que sea de ayuda.

En días recientes, el FBI difundió imágenes captadas por la cámara de seguridad de la puerta principal del domicilio de Guthrie, en las que se ve a un enmascarado acercarse a la casa la noche de la desaparición. Asimismo, se informó que tras la publicación de las imágenes del sospechoso, fue liberada una persona detenida.

Video en Instagram en el que Savannah Guthrie y sus hermanos piden el regreso de su madre, Nancy Guthrie. Foto: Instagram @savannahguthrie

Los hijos de Guthrie han expresado su preocupación por el bienestar de su madre, pues la mujer de la tercera edad requiere medicación diaria y tiene movilidad limitada.

¿Quién es Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie es una periodista australiana-estadounidense de radio y televisión. Es reconocida por ser copresentadora principal del programa "Today" de NBC News.

Nació el 27 de diciembre de 1971 en Melbourne, Australia; sin embargo, creció principalmente en Arizona. De acuerdo con diversos medios estadounidenses, Savannah Guthrie estudió la licenciatura en Periodismo en la Universidad de Arizona y obtuvo un doctorado en Derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Savannah Guthrie en 2011, cuando recién fue integrada al equipo de "Today". Foto: NBC

Comenzó su trayectoria con la televisora en 2007 como analista legal y reportera. De 2008 a 2011 fue corresponsal en la Casa Blanca. En 2012, NBC la eligió como la nueva copresentadora de "Today " -uno de los programas matutinos más reconocidos en Estados Unidos-, puesto que ha mantenido desde entonces.

Aunque su nombre no es popular en México, Savannah Guthrie se ha posicionado como una de las figuras más influyentes en los medios estadounidenses. También ha sido reconocida por ser la autora de dos libros infantiles y uno religioso, los cuales han aparecido en las listas de más vendidos del New York Times.

Savannah Guthrie para NBC en 2018. Foto: NBC

