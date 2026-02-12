Registro obligatorio de celulares 2026; ¿cómo saber cuántas líneas tengo vinculadas en Telcel, AT&T y Movistar?

Por disposición oficial, el pasado 9 de enero, entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas celulares. Esta medida del gobierno federal aplica para líneas nuevas como paras las existentes, sin importar si son de prepago o de pospago, ni si se trata de una persona física o moral.

Tiene como objetivo combatir los delitos como extorsión o fraude telefónico al vincular cada número celular con una identidad oficial, y también es obligatoria sin discriminación por la compañía telefónica con la que los usuarios obtengan su servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha establecido como fecha límite para realizar el registro el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todos las líneas que no hayan sido registradas, serán dadas de baja temporalmente y reactivadas hasta que se realice el la vinculación correspondiente.

Los pasos para la consulta son sencillos y te los contamos a continuación. Imagen: Unsplash

¿Cómo saber cuántas líneas tienes vinculadas en Telcel, AT&T o Movistar?

Para saber cuántas líneas tienes vinculadas con Telcel, AT&T o Movistar debes ingresar al Portal de Consulta, habilitado por la CTR el pasado 7 de febrero.

Únicamente debes seguir lo siguientes pasos:

Ingresa al Portal de Consulta de Líneas Telefónicas. Escoge tu compañía celular entre la lista de plataformas. Se te va a redirigir a la plataforma de tu compañía (ya sea Telcel, AT&T o Movistar).

Telcel

Escoge la opción de " Consulta tus líneas ".

". Escoge si eres:



Ingresa tu CURP , RFC o Número de pasaporte (según corresponda).

, o (según corresponda). Acepta el aviso de privacidad y da clic en "Continuar".

El portal te arrojará las líneas que están vinculadas con tu identidad.

Puedes realizar la consulta desde tu celular o cualquier dispotivo móvil. Foto: Freepik

AT&T

Escoge la opción " Consultar líneas vinculadas ".

". Se te redirigirá a un portal de consulta para personas físicas.

Ingresa tu CURP .

. Completa la prueba de verificación.

Acepta el el los Términos y Condiciones de Uso y Política de Privacidad y da clic en "Continuar".

El portal te arrojará las líneas que están vinculadas con tu identidad.

Movistar

Escoge la opción " Consulta las líneas vinculadas a tu cuenta ".

". Escoge tu tipo de documento (CURP o RFC).

Ingresa tu CURP o RFC .

o . Da clic en "No soy un robot" y "Consultar".

El portal te arrojará las líneas que están vinculadas con tu identidad.

El portal de la CTR también cuenta con las plataformas oficiales de otras compañías telefónicas, por lo que puedes consultar cualquiera de ellas. Ingresa al Portal de Consulta de Líneas Telefónicas AQUÍ.

